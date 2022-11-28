Đúng 3 ngày ngày cuối tuần này (2, 3, 4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 22:59

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc công danh đều chạm nóc trong 3 ngày cuối tuần tới đây!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cát tinh trợ vận nên có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến Thìn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Thìn nhận ra rằng mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, Thìn có thể tìm hiểu việc kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

3 ngày cuối tuần này tài chính dư dả, mọi kế hoạch Thìn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì Thìn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Đúng 3 ngày ngày cuối tuần này (2, 3, 4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
3 ngày cuối tuần này tài chính dư dả, mọi kế hoạch Thìn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là những người hoạt bát, thông minh, nhanh nhạy linh hoạt xử lí vấn đề và đặc biệt người này trung thực, thẳng tính và biết cảm thông cho mọi người xung quanh. Bởi vậy mà những người này đi đến đâu cũng có người mến mộ, thậm chí thầm thương trộm nhớ. 

Trong 3 ngày cuối tuần, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao. Những tin vui kinh doanh liên tục đến với họ, đặc biệt với những giáp Mão kinh doanh online thu về đơn hàng nườm nượp, doanh số tăng mạnh, tích lũy được của cải. 

Thời gian này người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, nỗ lực hết mình mà đạt tới vị trí bấy lâu mong ước, có thêm lương thưởng mà tài chính dư dả hơn nhiều phần. 

Đúng 3 ngày ngày cuối tuần này (2, 3, 4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Trong 3 ngày cuối tuần, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết. Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Tý lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh.

Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tý đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt. Nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến với con giáp này. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Việc nắm bắt đúng cơ hội giúp con giáp tuổi Tý đạt được thành công, trở nên giàu có.

Đúng 3 ngày ngày cuối tuần này (2, 3, 4/12), định mệnh dẫn lối, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên phơi phới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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