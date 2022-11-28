Tháng 12 rực rỡ, 3 con giáp đón vận đỏ như son, như 'cá chép hóa rồng', vàng bạc đầy kho, sự nghiệp như ý

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 16:15

Cùng xem bước qua tháng 12, 3 con giáp nào sẽ nhận được nhiều điều tốt lành nhé!

Tuổi Hợi

Tử vi tháng 12 dương lịch cho biết, đây chính là khoảng thời gian đại vận may mắn của người tuổi Hợi. Mọi việc trở nên đại cát đại lợi, thuận buồm xuôi gió, con giáp này làm gì cũng dễ dàng thành công.

Cho dù là cuộc sống hay công việc, đều có quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận buồm xuôi gió, thu nhập cũng dồi dào khó ai sánh bằng. Đây cũng chính là bệ phóng để con giáp giàu sang này có thời gian cuối năm ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng đỏ chót như son. Nếu đã nên vợ thành chồng sẽ càng ấm êm viên mãn, nếu đang giường đơn gối chiếc ắt gặp được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.

Tháng 12 rực rỡ, 3 con giáp đón vận đỏ như son, như 'cá chép hóa rồng', vàng bạc đầy kho, sự nghiệp như ý - Ảnh 1
Tử vi tháng 12 dương lịch chính là khoảng thời gian đại vận may mắn của người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu không cần phải làm việc quá chăm chỉ và dốc sức thì cơ may vẫn đến với bạn ầm ầm trong tháng 12. Công việc bạn đang phụ trách tự nhiên có bước tiến lớn, đối tác quyết định sẽ hợp tác làm ăn với công ty bạn và bạn chính là người đã phụ trách dự án này. Chắc chắn cấp trên sẽ không thể quên công lao của bạn.

Là người biết trước biết sau, biết đối nhân xử thế nên Dậu đã có được tình cảm của người mà bạn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Tình duyên phơi phới, có thể yên tâm mà lao động hăng say, ngồi thu tiền rồi nhé. Nguồn thu từ kinh doanh dù chỉ là công việc tay trái của bạn đã hơn nhiều công việc chính. Nếu cộng vào thì số tiền bạn kiếm được trong tháng đúng là phải "mang xe tải đi chở" rồi đó.

Tháng 12 rực rỡ, 3 con giáp đón vận đỏ như son, như 'cá chép hóa rồng', vàng bạc đầy kho, sự nghiệp như ý - Ảnh 2
Tuổi Dậu không cần phải làm việc quá chăm chỉ và dốc sức thì cơ may vẫn đến với bạn ầm ầm trong tháng 12. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các mối nhân duyên hài hòa giúp tuổi Dần xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất một cách rõ rệt, khiến tiền nhanh chóng đổ về trong túi.

Vận trình sự nghiệp của người làm công ăn lương vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên.Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, bạn chắc chắn sẽ khiến cấp trên ấn tượng sâu sắc, từ đó cân nhắc thưởng nóng hoặc tạo cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương.

Đường tài lộc của người làm kinh doanh, đầu tư cũng vô cùng khởi sắc. Công việc suôn sẻ, tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Khi có trong tay túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Tháng 12 rực rỡ, 3 con giáp đón vận đỏ như son, như 'cá chép hóa rồng', vàng bạc đầy kho, sự nghiệp như ý - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người làm công ăn lương vẫn đang trên đà tăng tiến trong tháng 12 này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong 3 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp vượng khí vượng tài, hốt trọn tinh tú trời ban, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Trong 3 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp vượng khí vượng tài, hốt trọn tinh tú trời ban, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp này sẽ vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ trong cuộc sống.

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