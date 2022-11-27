Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 tuổi là cỗ máy in tiền, trúng độc đắc liên miên, sung túc dư dả, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 16:41

Tuần mới có 3 con giáp gặt hái nhiều thành công, bên cạnh đó tình duyên cũng nở thắm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong tuần mới nên hoàn toàn đón nhận nhiều tin vui khiến bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống. Có lẽ Trời ban cho bạn thời điểm vàng son này để thể hiện bản thân, phát huy năng lực tiềm ẩn, nhất là khả năng xử lý vấn đề. 

Đặc biệt với những người nắm chức quyền, là một nhà lãnh đạo thì lại càng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Với người làm ăn kinh doanh xâ dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững, tiềm năng, chủ chốt tiêu thụ nguồn hàng cũng như mang lại lợi nhuận cho bạn.

Tình cảm vợ chồng lại càng thuận lợi, ấm êm khi mọi khúc mắc được giải tỏa, hạnh phúc như ý. Các cặp đôi yêu lâu năm tiến đến giai đoạn chín muồi để bàn tính đến chuyện kết duyên trăm năm. Thật may mắn thì cả hai bên gia đình đều đang vun vén cho bạn. 

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 tuổi là cỗ máy in tiền, trúng độc đắc liên miên, sung túc dư dả, tình cảm thăng hoa - Ảnh 1
Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong tuần mới nên hoàn toàn đón nhận nhiều tin vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng nhìn xa trông rộng tốt. Theo tử vi, họ đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và sẵn sàng vất vả, vượt qua thử thách để đạt được thành công.

Trong tuần mới, người tuổi Dần sẽ thấy rõ sự biến chuyển trong vận trình của mình theo hướng tích cực. Cụ thể, 1 hoặc 2 ngày đầu tuần sẽ là khoảng thời gian tài lộc của con giáp này cải thiện rõ rệt. Người tuổi Dần làm việc gì cũng dễ tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền.

Bước sang ngày tiếp theo, sự nghiệp của người tuổi này sẽ đánh dấu những bước tiến lớn. Không chỉ mối quan hệ nơi công sở trở nên hài hoà, tuổi Dần làm gì cũng thuận hơn mà họ còn có thể được đề bạt thăng chức, thu nhập cao hơn. Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với con giáp này, người biết nắm bắt và tận dụng sẽ xây dựng được cuộc sống chất lượng ngày càng nâng cao.

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 tuổi là cỗ máy in tiền, trúng độc đắc liên miên, sung túc dư dả, tình cảm thăng hoa - Ảnh 2
Trong tuần mới, người tuổi Dần sẽ thấy rõ sự biến chuyển trong vận trình của mình theo hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Những người cầm tinh con Gà thường mang tính cách sôi nổi, yêu đời và luôn tràn đầy năng lượng. Bản mệnh tốt bụng, sống có tinh thần trách nhiệm, tính tình ngay thẳng nên luôn được người khác quý mến.

Tử vi nói rằng, trong tuần mới tới đây, tuổi Dậu đón nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Bản mệnh có thể tự cảm nhận sự thăng hoa trong công việc và tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu có thần Phật và quý nhân chiếu cố nên những ngày tháng sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ, công việc có khởi sắc.

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12): 3 tuổi là cỗ máy in tiền, trúng độc đắc liên miên, sung túc dư dả, tình cảm thăng hoa - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, trong tuần mới tới đây, tuổi Dậu đón nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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