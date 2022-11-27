Người tuổi Dần là con giáp vừa mạnh mẽ, khôn khéo lại tài giỏi. Họ cũng là con giáp kiên trì, bền bỉ trong công việc. Khi đã quyết tâm theo đuổi một mục tiêu nào đó, họ sẽ làm đến cùng chứ hiếm khi nản lòng, bỏ cuộc. Người tuổi Dần hay giúp đỡ người khác nên lộc quý nhân cũng vượng. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân che chở, có thể chuyển bại thành thắng.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng làm ăn gặp thời gặp thế. Họ tìm được đối tác tin cậy để khai trương, mở hàng. Người tuổi Dần nếu còn độc thân cũng sẽ gặp được người khác phái tính tình hiền lành, tài chính vững vàng, có thể tính chuyện hôn sự.

2 ngày cuối tháng 11, người tuổi Dần được Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên công việc, sự nghiệp càng thêm vượng phát. Công việc, dự án của họ trở nên suôn sẻ hơn thời gian trước. Nhờ cố gắng hết mình, người tuổi này đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, thu nhập cũng tăng lên.

Tuổi Tuất

Người sinh năm Tuất trời sinh linh hoạt thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ cũng là người năng động, giàu nhiệt huyết và có nhiều ý tưởng độc đáo. Thời gian gần đây, người tuổi Tuất gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng nỗ lực của họ không được ghi nhận. Người tuổi này không nên thấy khó khăn mà nản lòng, nhụt chí, hãy liên tục tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

2 ngày cuối tháng 11, người tuổi Tuất có sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ gặp được may mắn, phú quý trong thời gian tới. Trong thời gian này, vận khí tổng thể của họ khá vượng. Trong thời gian này, các cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp sẽ tìm đến với người tuổi Tuất.

Người làm công ăn lương sẽ có cơ hôi thắng tiến. Trong khi người làm kinh doanh có Thần Tài phù hộ, sớm ký được những hợp đồng có giá trị cao. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ tốt, người tuổi Tuất làm ăn phát tài, phát lộc, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, linh hoạt và giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Họ cũng là con giáp giàu sức sáng tạo và có thể đưa ra những ý tưởng mới lạ. Khi gặp khó khăn, người tuổi này liên tục tìm cách để giải quyết vấn đề.

Với những người sinh năm Thân, sự nghiệp của họ sẽ dần khởi sắc vào 2 ngày cuối tháng 11. Tài sản của họ sẽ tăng vọt, người tuổi Thân làm đâu gặt đấy, công việc thuận buồm, xuôi gió, ít gặp khó khăn, trở ngại.

Ngoài ra, người tuổi này còn có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hoặc có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Thân còn độc thân cũng có cơ hội tìm được người nguyện ý với mình. Cả hai tâm đầu ý hợp, được dự đoán sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!