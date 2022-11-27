Người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chịu khó, cần cù, chăm chỉ. Hầu hết đàn ông tuổi Sửu là người gan dạ, điềm tĩnh. Trong khi đó phụ nữ tuổi Sửu lại là người siêng năng, tiết kiệm. Có thể nói, họ thuộc tuýp người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp khá nhiều xui xẻo trong công việc cũng như cuộc sống. Dù đã cố gắng nhiều nhưng họ chưa được ghi nhận.

Người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ chịu khó nên họ cũng được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này làm không hết việc, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Công việc có nhiều điểm sáng giúp con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Tuy nhiên, cuối tháng 11, tài vận của họ tốt hơn nhiều. Người tuổi này làm ăn có lộc, buôn may bán đắt. Người làm kinh doanh thì thương vụ được chốt nhanh chóng, mang về nguồn lợi lớn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi điềm tĩnh và kiên cường. Họ giàu tình cảm, nhân hậu, biết bao dung, cảm thông cho người khác. Không những thế, người tuổi này còn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn. Người tuổi này thông minh, sắc sảo, trí tuệ hơn người, biết nhìn xa trông rộng.

Thời gian gần đây, người tuổi này có hung tinh chiếu mệnh nên gặp không ít xui xẻo trong công việc. Lúc này, con giáp này chớ nên lo lắng mà hãy giữ bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết. Cuối tháng 11, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài vận vượng hơn thấy rõ.

Họ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Họ được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, đường thăng tiến rộng mở. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, các thương vụ diễn ra đều xuôi thuận.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khôn ngoan, hoạt bát và hiền lành. Đa phần họ đều xuất thân trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều. Họ có cơ hội học hành đầy đủ nên sớm bộc lộ tài năng, hoài bão của bản thân.

Khi trưởng thành, người tuổi Mão có tài hùng biện, có khả năng thuyết phục người khác. Họ thích hợp với ngành nghề kinh doanh, nghiên cứu, sáng tác...Cuối tháng 11, người tuổi Mão có tài lộc ngày càng dồi dào, vạn sự điều cát tường như ý. Người làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, hàng hóa về hôm trước, hôm sau đã bán hết.

Người làm công ăn lương hay làm ngành nghề nghiên cứu cũng đạt được thành tựu nhất định, được cấp trên tin tưởng. Trong thời gian tới, sự nghiệp của họ đều suôn sẻ, hanh thông, thu nhập tăng lên trông thấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!