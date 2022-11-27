Trúng số độc đắc vào cuối tháng 11, 3 con giáp ‘đổi ngôi’ vận mệnh, sở hữu nam châm hút tài lộc, của cải ngập kho, cuộc sống sung túc, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, cuộc sống sung túc, tương lai tươi sáng vào cuối tháng 11 nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 11, 3 con giáp ‘đổi ngôi’ vận mệnh, sở hữu nam châm hút tài lộc, của cải ngập kho, cuộc sống sung túc, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chịu khó, cần cù, chăm chỉ. Hầu hết đàn ông tuổi Sửu là người gan dạ, điềm tĩnh. Trong khi đó phụ nữ tuổi Sửu lại là người siêng năng, tiết kiệm. Có thể nói, họ thuộc tuýp người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp khá nhiều xui xẻo trong công việc cũng như cuộc sống. Dù đã cố gắng nhiều nhưng họ chưa được ghi nhận.

Tuy nhiên, cuối tháng 11, tài vận của họ tốt hơn nhiều.  Người tuổi này làm ăn có lộc, buôn may bán đắt. Người làm kinh doanh thì thương vụ được chốt nhanh chóng, mang về nguồn lợi lớn.

Người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ chịu khó nên họ cũng được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này làm không hết việc, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Công việc có nhiều điểm sáng giúp con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi điềm tĩnh và kiên cường. Họ giàu tình cảm, nhân hậu, biết bao dung, cảm thông cho người khác. Không những thế, người tuổi này còn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn. Người tuổi này thông minh, sắc sảo, trí tuệ hơn người, biết nhìn xa trông rộng.

Thời gian gần đây, người tuổi này có hung tinh chiếu mệnh nên gặp không ít xui xẻo trong công việc. Lúc này, con giáp này chớ nên lo lắng mà hãy giữ bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết. Cuối tháng 11, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài vận vượng hơn thấy rõ.

Họ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Họ được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, đường thăng tiến rộng mở. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, các thương vụ diễn ra đều xuôi thuận.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khôn ngoan, hoạt bát và hiền lành. Đa phần họ đều xuất thân trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều. Họ có cơ hội học hành đầy đủ nên sớm bộc lộ tài năng, hoài bão của bản thân.

Khi trưởng thành, người tuổi Mão có tài hùng biện, có khả năng thuyết phục người khác. Họ thích hợp với ngành nghề kinh doanh, nghiên cứu, sáng tác...Cuối tháng 11, người tuổi Mão có tài lộc ngày càng dồi dào, vạn sự điều cát tường như ý. Người làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, hàng hóa về hôm trước, hôm sau đã bán hết.

Người làm công ăn lương hay làm ngành nghề nghiên cứu cũng đạt được thành tựu nhất định, được cấp trên tin tưởng. Trong thời gian tới, sự nghiệp của họ đều suôn sẻ, hanh thông, thu nhập tăng lên trông thấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào tháng 12 tới, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài vận thăng cấp, cuộc đời sang trang, giàu sang phú quý, thành công không ai đuổi kịp

Trúng số độc đắc vào tháng 12 tới, 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài vận thăng cấp, cuộc đời sang trang, giàu sang phú quý, thành công không ai đuổi kịp

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu sang phú quý, thành công không ai đuổi kịp vào tháng 12 tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc