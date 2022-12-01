Tháng 12 'hóa rồng hóa phượng': 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc đầy nhà, công việc suôn sẻ, thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 14:41

Theo tử vi, bước sang tháng 12 có 3 con giáp công danh nở rộ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 này. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban. 

Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng. Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình. 

Tháng 12 'hóa rồng hóa phượng': 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc đầy nhà, công việc suôn sẻ, thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần có thay đổi tích cực trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, đạt lợi nhuận cao hơn trong việc kinh doanh, đầu tư.

 

Bước sang tháng 12, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền của hơn nhờ năng lực và bản lĩnh cá nhân. Con giáp này có sự nhanh nhạy nên không mất nhiều thời gian để nắm bắt các cơ hội tốt xuất hiện trước mắt.

Người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự kinh doanh đều có những cơ hội phát triển tốt. Con giáp nay chỉ cần nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa năng lực. Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cứ thế đổ về, làm ăn thuận lợi.

Tháng 12 'hóa rồng hóa phượng': 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc đầy nhà, công việc suôn sẻ, thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Bước sang tháng 12, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền của hơn nhờ năng lực và bản lĩnh cá nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đa số gặt hái được nhiều thành công từ sớm, tuy nhiên với kinh nghiệm còn non nớt nên thành công đó cũng mau chóng qua đi. Tuổi Ngọ sẽ thành công vào giai đoạn sắp tới và đặc biệt bước vào tháng 12, cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ.

Từ giai đoạn này trở đi, vận may tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Trong thời gian này tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời, sự nghiệp được quý nhân phù trợ thịnh vượng rực rỡ, kéo theo tài vận dồi dào.

Vốn dĩ tuổi Ngọ có bản lĩnh tự tin nên cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống trong thời gian tới của họ càng viên mãn, tốt đẹp khiến ai cũng ghen tị.

Tháng 12 'hóa rồng hóa phượng': 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc đầy nhà, công việc suôn sẻ, thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Tuổi Ngọ sẽ thành công vào giai đoạn sắp tới và đặc biệt bước vào tháng 12, cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày đầu tháng 12/2022, Thần Tài 'nuông chiều', 3 con giáp 'nổ' tài lộc, vận trình lên hương, phú quý trăm bề, trọn vẹn cuối năm

Đúng 3 ngày đầu tháng 12/2022, Thần Tài 'nuông chiều', 3 con giáp 'nổ' tài lộc, vận trình lên hương, phú quý trăm bề, trọn vẹn cuối năm

Trong 3 ngày đầu tháng 12, xin được chúc mừng 3 con giáp có nhiều may mắn, thành công, tình duyên cũng nở thắm.

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