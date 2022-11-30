Ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhận được của trời cho, tiền bạc hanh thông cả tháng, sự nghiệp leo thang, chốt cuối năm viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:02

Tử vi dự đoán có 3 con giáp giàu sang phú quý nhờ những khoản lợi nhuận đổ về túi, tiền bạc dư dả, chi tiêu thoải mái.

Tuổi Tuất

Sách trời định sẵn ngày đầu tháng 12/2022, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Trong ngày này, người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào thời điểm này. 

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Tình thắm duyên nồng là yếu tố hậu phương kích thích tinh thần của tuổi Ngọ trong thời điểm này, có vẻ như một vài cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà. 

Ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhận được của trời cho, tiền bạc hanh thông cả tháng, sự nghiệp leo thang, chốt cuối năm viên mãn - Ảnh 1
Sách trời định sẵn ngày đầu tháng 12/2022, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong danh sách này. Tuổi Dần luôn được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà tự tin, dứt khoát, quyết đoán hơn hẳn khi bước vào làm việc.

Nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi lại không ngại gian khó mà tuổi này tìm kiếm được cơ hội phát triển nhanh chóng, lại được cả quý nhân giúp đỡ, mở đường làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay. 

Những người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn khách hàng mới, tiềm năng vượt trội, tiền về tay không ngớt. Vận trình của bạn đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc, vì thế mà bản mệnh ăn nên làm ra, cơm áo gạo tiền chỉ còn là việc nhỏ. 

Ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhận được của trời cho, tiền bạc hanh thông cả tháng, sự nghiệp leo thang, chốt cuối năm viên mãn - Ảnh 2
Nhờ tinh thần cầu tiến, tuổi Ngọ trong ngày đầu tháng 12 làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết. Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Tý lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh.

Trong ngày đầu tháng 12, người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tý đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt. Nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến với con giáp này. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Việc nắm bắt đúng cơ hội giúp con giáp tuổi Tý đạt được thành công, trở nên giàu có.

Ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhận được của trời cho, tiền bạc hanh thông cả tháng, sự nghiệp leo thang, chốt cuối năm viên mãn - Ảnh 3
Trong ngày đầu tháng 12, người tuổi Tý được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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