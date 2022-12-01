Đúng cuối tuần này (3/12 - 4/12), Thần Tài hết lòng ủng hộ, 3 con giáp có hỷ sự chờ trước ngõ, tiền vào mạnh mẽ, vượng khí vây quanh

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 14:56

Cuối tuần này là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, trở thành đại gia chỉ trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước. 

Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp. 

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính. 

Đúng cuối tuần này (3/12 - 4/12), Thần Tài hết lòng ủng hộ, 3 con giáp có hỷ sự chờ trước ngõ, tiền vào mạnh mẽ, vượng khí vây quanh - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ đón cuối tuần nhiều may mắn, tình tiền cùng phất lên mạnh mẽ. Trong thời gian này, tuổi Tuất có vận thế vô cùng vượng phát. Con giáp này có thể đạt thành tựu lớn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Vận kim tiền của bản mệnh trong cuối tuần vô cùng sáng sủa, có nhiều cơ hội may mắn.

Tài lộc của con giáp này được dự báo sẽ dần khởi vượng. Bản mệnh sẽ có những bước tiến tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào giúp cuộc sống ngày một sung túc.

Nhờ cát tinh soi chiếu, tuổi Tuất có thể tự mình kinh doanh và thu về nguồn lợi nhuận tốt. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Nhìn chung thời gian này mở ra nhiều cơ hội mới cho người tuổi Tuất. Công việc thuận lợi, bản mệnh đi đúng đường lại biết cách tích tũy tiền của nên ngày tháng tươi lai sẽ vô cùng rực rỡ.

Đúng cuối tuần này (3/12 - 4/12), Thần Tài hết lòng ủng hộ, 3 con giáp có hỷ sự chờ trước ngõ, tiền vào mạnh mẽ, vượng khí vây quanh - Ảnh 2
Tuổi Tuất sẽ đón cuối tuần nhiều may mắn, tình tiền cùng phất lên mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí tiến thủ, luôn hướng về phía trước để xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Vận may của họ lại cực kỳ tốt, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong cuộc sống, tuổi Dậu không ngừng cố gắng, nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội để làm giàu. Tử vi học có nói, trong cuối tuần này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ hơn.

Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh thì sẽ gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, có khả năng mang đến lợi nhuận cực khủng. Những dự định kế hoạch tưởng chừng như dang dở thì sẽ được vận hành trơn tru, kéo theo tài vận cũng dồi dào.

Đúng cuối tuần này (3/12 - 4/12), Thần Tài hết lòng ủng hộ, 3 con giáp có hỷ sự chờ trước ngõ, tiền vào mạnh mẽ, vượng khí vây quanh - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong cuối tuần này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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