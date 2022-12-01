Ngày mai, thứ Sáu ngày 2/12, 3 con giáp của nả đầy nhà, xòe tay hứng tiền như chơi, vận trình sắp tới không thành đại gia cũng có cuộc sống như ý, mãn nguyện

Đặc biệt với những người nắm chức quyền, là một nhà lãnh đạo thì lại càng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, bao nhiêu khó khăn tưởng như hết cách cứu chữa thì đến nay đã tìm được cách giải quyết tuyệt vời hơn cả.

Tuổi Thìn là con giáp may mắn trong ngày mai, thứ Sáu ngày 2/12/2022 nên hoàn toàn đón nhận nhiều tin vui khiến bạn có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống. Có lẽ Trời ban cho bạn thời điểm vàng son này để thể hiện bản thân, phát huy năng lực tiềm ẩn, nhất là khả năng xử lý vấn đề.

Tử vi cho thấy ngày mai, thứ Sáu ngày 2/12/2022 sẽ là một ngày vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Với người làm ăn kinh doanh xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền vững, tiềm năng, chủ chốt tiêu thụ nguồn hàng cũng như mang lại lợi nhuận cho bạn. Tình cảm vợ chồng lại càng thuận lợi, ấm êm khi mọi khúc mắc được giải tỏa, hạnh phúc như ý.

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong thời gian này cũng rất thuận lợi.

Các cặp đôi yêu lâu năm tiến đến giai đoạn chín muồi để bàn tính đến chuyện kết duyên trăm năm. Thật may mắn thì cả hai bên gia đình đều đang vun vén cho bạn.

Tử vi cho thấy ngày mai, thứ Sáu ngày 2/12/2022 sẽ là một ngày vô cùng may mắn với người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 2/12/2022, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu ngày 2/12/2022, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo