Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của 12 con giáp: Sửu - Hợi chinh phục được lòng tin lãnh đạo, tình cảm thăng hoa, Mão bị Kiếp Tài ảnh hưởng tài vận

Tương Phá đem tới nhiều điều hung hiểm cho người tuổi Tý, vì vậy mà bạn cần cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, chớ dễ dàng đặt lòng tin vào bất kỳ ai, cho dù đó là người có vẻ thân thiết với bạn đi chăng nữa.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Tam Hợp mang đến cho người tuổi Sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín với mọi người. Bạn là người nói là làm, rất có trách nhiệm với phát ngôn của mình nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người.

Kim sinh Thủy cho thấy bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong gia đình. Hãy coi người thân là động lực để có thể vượt qua những sự cố bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng nên tâm sự với người thân để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong thứ Bảy ngày 3/12/2022 bản mệnh còn được Thiên Ấn trợ mệnh nên sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của người cầm tinh con Trâu.

Đường tình cảm của con giáp này khá tốt. Bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương rất nhiều và người ấy cũng yêu thương mình, đâu phải ai cũng may mắn được như vậy.

Trong thứ Bảy ngày 3/12/2022, Sửu còn được Thiên Ấn trợ mệnh nên sẽ tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 3/12/2022, vấn đề liên quan tới tiền bạc là một trong những vấn đề khiến cho tuổi Dần phải bận tâm hơn. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là thời điểm tốt cho nhiều việc, vì vậy con giáp này chớ nên chủ quan.

Cục diện Mộc Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh cẩn thận với chuyện tiền nong của mình. Nhất là khi con giáp này chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ nhầm lẫn, do đó, nếu có thể nên nhờ người khác soát lỗi cho mình sẽ tối ưu hơn.

Ngoài ra, dường như con giáp này đang khăng khăng bảo vệ những lý lẽ, quan điểm sống của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì. Điều này về lâu dài không mang lại điều tích cực cho bản mệnh đâu.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão cần đề phòng họa phá tài rình rập khi mà hung thần Kiếp Tài sẽ xuất hiện trong đường tài lộc của bản mệnh thứ Bảy ngày 3/12/2022 này. Những khoản chi tiêu ngoài dự kiến có thể khiến cho bản mệnh điêu đứng, sớm lâm vào cảnh vay mượn khắp nơi.

Người làm kinh doanh cần hết sức thận trọng trong các quyết định đầu tư, tránh để tiền bạc thất thoát do sai lầm trong phút chốc. Nhất là trong ngày hung tinh đe dọa, cả tin và vội vàng có thể khiến bạn phải trả giá đắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Thìn

Bạn cần thể hiện mình là người đoan chính, chăm chỉ và có trách nhiệm trong thứ Bảy ngày 3/12/2022. Sự ảnh hưởng của Chính Quan khiến bạn khi nhận nhiệm vụ sẽ rất thận trọng, suy nghĩ kỹ càng và thực hiện từng bước một.

Tử vi ngày mới nói rằng trí thông minh và tâm địa lương thiện người tuổi Thìn cũng có thể thúc đẩy thêm các mối quan hệ làm ăn tốt.

Những người tuổi Thìn đã lập gia đình thì Tỷ Kiên đem tới cho bạn nhiều phiền não. Những mối quan hệ phức tạp sẽ khiến bạn dễ vướng vào lời đồn thổi của người ngoài, cho dù bản thân bạn có trong sạch đi chăng nữa. Vì vậy, bản mệnh cần chủ động tránh các mối quan hệ ám muội, không tạo điều kiện cho người khác buông lời thị phi đối với mình và gia đình.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Tỵ

Thương Quan cản trở con đường thăng tiến của người tuổi Tỵ. Bản mệnh dễ bị cấp trên gây khó dễ trong thứ Bảy ngày 3/12/2022, khiến công việc khó mà tiến triển thuận lợi được như dự định ban đầu.

Càng trong hoàn cảnh khó khăn, bạn lại càng cần phải nhắc nhở mình vươn lên, không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Nếu bạn đạt được thành công ngay cả khi gặp khó khăn thì chắc chắn, bạn sẽ khiến người khác phải bái phục, nhìn mình bằng con mắt khác xưa.

Hỏa khắc Kim, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và gia đình không thực sự yên ấm. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người nhà khi đứng trước các quyết định quan trọng, và điều này khiến bạn cảm thấy khá lạc lõng và lo lắng.

Tuổi Tỵ dễ bị cấp trên gây khó dễ trong thứ Bảy ngày 3/12/2022, khiến công việc khó mà tiến triển thuận lợi được như dự định ban đầu. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Ngọ

Tiền đang khiến bạn gặp vấn đề. Đừng lãng phí thời gian bù đắp cho tâm trạng u ám của bạn với việc mua sắm quá mức. Bạn không có cảm giác đúng đắn cho các khoản đầu tư rủi ro, vì vậy hãy tránh chúng. Giữ lại một chút thay vì rủi ro thua lỗ.

Hỏa khắc Kim cho thấy người tuổi Ngọ và nửa kia có thể sẽ vướng phải những cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Bạn cảm thấy bực bội vì nửa kia không chịu hiểu cho mình, không chịu đặt bản thân vào vị trí của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Mùi

Nhờ có Thiên Ấn soi đường, người tuổi Mùi có những sáng kiến tuyệt vời để cải thiện chất lượng công việc hiện tại. Bạn làm mọi thứ hiệu quả, năng suất hơn, nhờ đó nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và ghi nhận của cấp trên. Nếu duy trì được nhịp độ này thì nhất định con đường sự nghiệp của bạn hết sức hanh thông.

Đường tình duyên của con giáp này khá tốt. Bản mệnh không cần phải đi đâu xa mà sẽ tìm thấy người là mảnh ghép phù hợp với mình một cách nhanh chóng ở ngay gần bên mình thôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 3/12/2022, tuổi Thân đang ở trong một trong những giai đoạn khao khát thay đổi, và lần này con giáp này đã sẵn sàng cũng như có cơ hội để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên, đừng kịch tính hóa những ước mơ, nếu không có thể chính bản mệnh sẽ gặp áp lực.

Nhờ có tam hội mà tuổi Thân cảm thấy trân trọng mối quan hệ đang có nhờ một tác nhân lạ nào đó mà con giáp này chưa từng nghĩ tới. Nhất là những ai trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống càng thấy hạnh phúc vì những tình bạn lâu năm, cho dù bản mệnh đã từng thất vọng và loại bỏ một số người bạn xấu ra khỏi cuộc sống của mình.

Thứ Bảy ngày 3/12/2022, tuổi Thân đã sẵn sàng cũng như có cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Dậu

Chính Quan đến bên con giáp tuổi Dậu trong thứ Bảy ngày 3/12/2022 và bảo trợ cho vận trình công danh của bản mệnh. Nhờ thế mà bạn giữ được bình tĩnh trong công việc và tìm thấy niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích.

Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù cho có vấp phải bao nhiêu khúc mắc. Điều này được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này rất khả quan, thậm chí có thể nói là khá cao nữa.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Tuất

Dần Tuất Bán Hợp cho thấy người tuổi Tuất đang có vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Đào hoa phơi phới, niềm hạnh phúc tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Người có đôi hạnh phúc càng thêm nồng thắm, người cô đơn có cơ hội đón nhận tình yêu, sớm tìm được một nửa cho riêng mình.

Thiên Tài cũng nâng đỡ khá nhiều vận trình tài lộc của con giáp này trong thứ Bảy ngày 3/12/2022. Những tài lẻ của bạn tưởng chừng chỉ để chơi chơi, nào ngờ tới thời điểm này nó lại trở thành nghề tay trái, giúp bạn tăng thêm thu nhập cho mình một cách dễ dàng mà vẫn được sống với đam mê.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022 của tuổi Hợi

Xem tử vi thứ Bảy ngày 3/12/2022, Chính Ấn nâng bước, người tuổi Hợi với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm có thể gặt hái được nhiều thành công ngay trong ngày. Bạn đã chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và có thể tiến xa hơn nữa.

Tuy nhiên, con giáp này lại thường là người an phận thủ thường, dễ hài lòng với thực tại. Bạn nên hiểu rằng nếu quá dễ hài lòng với bản thân mình thì bạn sẽ giậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình đấy.

Kim sinh Thủy, mối quan hệ của bản mệnh và người khác giới phát triển tốt đẹp. Bạn có thể phải lòng ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên và đáng mừng là người ấy cũng có cảm xúc y như vậy với bạn. Hai người còn chần chừ gì mà không giữ quan hệ với nhau?

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo