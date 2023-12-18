Đúng 6h sáng mai, thứ Ba 19/12, 3 con giáp tiền bạc chật két, bứt phá không ngờ, vượng khí tràn trề, đổi đời nhanh trong 2 tháng tới

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 6 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi. Bản mệnh có thể tự chủ trong cuộc sống, không dựa dẫm vào những người xung quanh. Ngay từ khi còn nhỏ, con giáp này đã là niềm tự hào của cha mẹ vì khả năng độc lập, cách ứng xử lễ phép, khéo léo. Tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều may mắn trời ban, cuộc sống không gặp quá nhiều khó khăn.

Tử vi nói rằng đúng 19/12, người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống thăng hoa. Đây là thời điểm con giáp này nắm được các vận may bất ngờ, tài chính ổn định. Công việc phát triển thuận lợi, bản mệnh không chịu áp lực quá lớn, tâm trí tập trung nên thoải mái làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất



Tử vi ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có công việc tốt, bạn đang làm việc chăm chỉ để cải thiện tài vận.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn nắm bắt công việc tốt, làm việc luôn nắm thông tin chuẩn xác.

Tình cảm: Tình cảm biết cách giữ gìn cho nhau, bạn không muốn người khác ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai.

Tài lộc: Thông minh trong cách giải quyết tài chính.

Sức khoẻ: Cơ thể đang thay đổi tích cực, bạn có sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.