Đúng 5h ngày 1/1, 3 con giáp vật đổi sao dời, làm đâu trúng đó, tài sản bạt ngàn, tiền tỷ ồ ạt đổ vào túi

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 01:41

Theo tử vi hôm nay, 3 con giáp sau tài lộc vượng phát bất ngờ, vận may lội ngược dòng, cát tường như ý.

Tuổi Ngọ 

Tý - Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ có vẻ không mấy chủ động trong công việc, thậm chí bạn có ý định thoái thác khi được cấp trên giao cho nhiệm vụ. Cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ bị lãnh đạo nhắc nhở đấy.

Thủy khắc Hỏa, người độc thân cần cởi mở hơn nếu muốn tìm được người như ý. Nếu được người quen giới thiệu cho ai đó, bạn hãy thử nói chuyện xem sao, đừng để những mối lương duyên trôi qua một cách đáng tiếc.

Đúng 5h ngày 1/1, 3 con giáp vật đổi sao dời, làm đâu trúng đó, tài sản bạt ngàn, tiền tỷ ồ ạt đổ vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 1 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 1 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Đúng 5h ngày 1/1, 3 con giáp vật đổi sao dời, làm đâu trúng đó, tài sản bạt ngàn, tiền tỷ ồ ạt đổ vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có đam mê kiếm tiền, làm giàu. Bản mệnh có thể đi tới thành công nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ý chỉ bền bỉ, kiêng cường. Con giáp này trải qua khá nhiều khó khăn mới có thể chạm tay đến điều mà mình mong muốn.

Tử vi dự báo rằng trong thời gian tới đây, lộ trình của người Tuất có sự thăng tiến mạnh mẽ. Con giáp này chạm tay vào cơ hội đổi đời, có nhiều khả năng tăng thu nhập, thay đổi cuộc sống. Bản mệnh có thể bắt tay vào thực hiện những dự án mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Một số người nhận thêm công việc tay trái giúp gia tăng thu nhập. Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi, hứa hẹn mang lại kết quả như tuổi Tuất đã mong đợi ấy lâu nay.

Đúng 5h ngày 1/1, 3 con giáp vật đổi sao dời, làm đâu trúng đó, tài sản bạt ngàn, tiền tỷ ồ ạt đổ vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp làm 1 lãi 10, hứng lộc mỏi tay, đón mưa tiền biển bạc, giàu sang khỏi bàn

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp sau vận may sẽ rất rực rỡ, đụng đâu cũng hái ra tiền, càng về cuối tháng càng hốt bạc.

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