Đúng 22h ngày 22/11: Top 3 con giáp vượng phát phú quý, tài lộc chạy ào ào vào túi, vàng bạc trĩu cành, may mắn ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 21:05

Vào đúng 22h ngày 22/11, 3 con giáp sau tài vận hồng phát, giàu có hơn người, ngồi không cũng hưởng lộc.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tài lộc cực vượng, làm việc gì đều hanh thông.   

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân có vị trí cao, nhiều người mơ ước. 

Tình cảm: Ở bên cạnh người bạn yêu thương, bạn như đứa trẻ, thích được săn sóc và chia sẻ.

Tài lộc: Tài lộc vượng phát, cải thiện bất ngờ vượt bật.  

Sức khoẻ: Cơ thể có nhiều vết thương do té ngã khi đang di chuyển.

Đúng 22h ngày 22/11: Top 3 con giáp vượng phát phú quý, tài lộc chạy ào ào vào túi, vàng bạc trĩu cành, may mắn ngập lối đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên.

Đúng 22/11/2023, người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Đúng 22h ngày 22/11: Top 3 con giáp vượng phát phú quý, tài lộc chạy ào ào vào túi, vàng bạc trĩu cành, may mắn ngập lối đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 22/11/2023, vận trình của tuổi Dậu được xem là có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp này được đồng đội tin tưởng và đánh giá cao. Điều này mang lại cơ hội để bản mệnh tiếp tục đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng.

Mặc dù công việc diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không hề êm đềm. Các mối quan hệ tình cảm của tuổi Dậu dễ gặp khó khăn. Sự tự ái quá mức và mong muốn luôn chiếm ưu thế dẫn đến xung đột và mâu thuẫn trong các mối quan hệ.

Đối với những người đang yêu, mối quan hệ cần được trân trọng và giữ gìn từ những điều nhỏ nhất. Những người độc thân chớ nản lòng trước tình yêu chưa đến, hãy tin tưởng vào các mối quan hệ xung quanh mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 22h ngày 22/11: Top 3 con giáp vượng phát phú quý, tài lộc chạy ào ào vào túi, vàng bạc trĩu cành, may mắn ngập lối đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11), 3 con giáp sau hoan hỷ đón lộc, bạc vàng chật két, tiền của đầy ăm ắp.

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