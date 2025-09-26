Đúng 20h30 hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 26/09/2025 10:15

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng như ý và thuận lợi. Bản mệnh chuẩn bị đón nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, bản mệnh đã đến lúc nhận được những thành quả tương xứng.‏ Công việc đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập đáng kể.‏

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc như mơ. Tình yêu của con giáp này nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Tuy vậy, người độc thân chớ nên kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu màu hồng vì thực tế chỉ càng khiến bản mệnh trở nên buồn hơn.

Đúng 20h30 hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

‏Tuổi Tỵ‏

Người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nhờ vào sự chăm chỉ, siêng năng của bản thân. Ngoài ra, Chính Ấn xuất hiện giúp cho bản mệnh có cơ hội được cân nhắc lên những vị trí tốt hơn. Con giáp này không những biết cách tiết kiệm mà còn tiêu xài hợp lý nên không cần phải lo túng thiếu, vay mượn. Thu nhập ổn định đem lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả.

Vận trình tình cảm vô cùng ngọt ngào. Bản mệnh có thể tự tin vì đang sở hữu hạnh phúc, ngọt ngào mà không phải ai cũng có được. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân thông qua sự mai mối của người trong nhà.

Đúng 20h30 hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‏Tuổi Ngọ‏

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông. Cơ hội làm ăn tốt mở ra trước mắt, chỉ cần bản mệnh tinh tế thì không khó nằm trong lòng bàn tay. Đặc biệt, con giáp này còn có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ đó mà được cấp trên tín nhiệm hơn.‏ Lương thưởng có dấu hiệu tăng đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái và dư dả hơn trước.‏

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên bình ổn. Tuy nhiên, bản mệnh cần điều chỉnh và cân bằng tốt tâm trạng của mình, tránh để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Một khi niềm vui đã không trọn vẹn thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn.‏

Đúng 20h30 hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Nhân viên điện lực tử vong, nghi đột quỵ trên cột điện

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 26/9/2025

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/9/2025, vận trình hanh thông như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào