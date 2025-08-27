Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2025, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm 1 hưởng 10, đời phất lên hương, Phú Quý chạm nóc không ngờ, tiền tài đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2025, niềm vui cho tuổi Tuất chính là công việc. Cát tinh trợ mệnh, con giáp này tập trung toàn lực vào các nhiệm vụ được giao và nhanh chóng xử lý những vấn đề phát sinh trong thời điểm này.

Tuổi Tuất cũng nên chú ý đến vấn đề sức khỏe. Con giáp này cần tạo cho mình thói quen tập luyện thể dục đều đặn. Ngoài ra hôm nay theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Trong khi đó, vận trình tình cảm lại không thuận lợi. Dưới ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất tương xung, những xung đột nảy sinh liên tục trong khoảng thời gian này đã tạo ra những vết rạn nứt khó hàn gắn giữa con giáp này và đối phương.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2025, Chính Tài cho thấy những dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Thìn trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng sức lao động của bạn đã được trả giá xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn có cơ hội mở rộng thị trường hoặc tăng lượng tiêu thụ. Có thể nói đây là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này.

Tuy nhiên, Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia nếu đôi bên có bất đồng ý kiến. Bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi biết đâu những điều bạn tưởng là đúng cũng chẳng chính xác đến vậy?

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2025, tài lộc của tuổi Thân khá tốt, nhưng chủ yếu là được người thân trợ giúp hoặc được cho tiền. Bản mệnh cũng có may mắn khi tham gia các trò may rủi. Bản mệnh có thể thử vận may một chút nhưng đừng quá tham lam, sa đà vì không thể làm giàu bằng cách này được.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, gia đình là điều mà ai cũng phải trân trọng và hướng tới, có thể đôi lúc tuổi Thân khá vô tâm nên tình cảm không được mặn mà. Bản mệnh nên gặp gỡ và ăn bữa cơm với người thân tạo nên không khí ấm áp, hạnh phúc và tăng sự gắn kết với mọi người.

Đặc biệt, tuổi Thân nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Con giáp này dễ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi. Nếu không kịp thời chữa trị sẽ khiến bệnh tình trở nặng, diễn biến phức tạp và mất nhiều thời gian để chữa trị cũng như hồi phục.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!