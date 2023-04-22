Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Top con giáp hiền như bột, được trời thương cho lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, trở thành đại gia trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 06:38

Tử vi 12 con giáp tháng 4 cho biết, những con giáp này được Thần Tài phù hộ, tiền tài đỏ thắm, hưởng no nê tài lộc.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, tuổi Dậu đừng vội tin người ngoài, chẳng có mấy ai thực sự tốt với bản mệnh. Thêm vào đó, bản mệnh cần biết có thể mình đang rất tài giỏi, nhưng chắc chắn sẽ có người tài giỏi hơn vượt qua, nên hãy cố gắng từng ngày.

Những thành quả con giáp này đạt được ngày hôm nay chính là nhờ bản lĩnh của mình, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Tuổi Dậu đủ bản lĩnh để vực bản thân đứng sau bao khó khăn thời gian qua.

May mắn là trên phương diện tình cảm, con giáp này được đón nhận nhiều tin vui. Gia đình sắp đón thêm thành viên mới, bệnh tật của người thân trong nhà có tiến triển tốt. Sau bao sóng gió ập tới thì đã đến lúc được bình yên rồi.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Top con giáp hiền như bột, được trời thương cho lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thuận lợi gặp được người hữu duyên giúp đỡ bạn khi khó khăn.  

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay đặc biệt có người hậu thuẫn, giúp đỡ những khó khăn lâu nay bạn không tự giải quyết được. 

Tình duyên: Tình duyên thăn hạn, cả hai luôn có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương.  

Tài lộc: May mắn có lộc, hôm nay có lộc được đi du lịch nước ngoài cùng người yêu. 

Sức khỏe: Hạn chế tinh bột đối với những ai tiểu đường.

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Top con giáp hiền như bột, được trời thương cho lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất có chút bất ổn. Con giáp này có thể sẽ làm chuyện đắc tội với những người xung quanh, gây nên nhiều hiểu lầm không đáng có. Tốt hơn hết là bạn nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác, như vậy sẽ ổn hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Tuất không tăng nhiều nhưng có sự ổn định. Thứ Bảy là thời điểm thuận lợi đẻ tuổi Tuất có thể tiến hành thêm một số dự án đầu tư mà không phải đắn đo suy nghĩ.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trắc trở. Tuổi Tuất độc thân khó tìm được nửa kia của mình, các cặp đôi yêu nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Top con giáp hiền như bột, được trời thương cho lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, trở thành đại gia trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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