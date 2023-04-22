Đúng 17h chiều hôm nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, cả tháng lộc đổ dồn về căng túi

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 01:48

Theo tử vi con giáp dự đoán, 3 tuổi sau may mắn tài lộc tiền bạc ngập tràn.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mão thực sự rất may mắn. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bản mệnh muốn. Tính cần cù, chắc chắn của bản mệnh tạo ra uy tín trong công việc, khiến ai cũng thích hợp tác.

Vận tiền bạc khởi sắc đem lại sự thoải mái cho tuổi Mão. Con giáp này là người có tài nên thả ở đâu cũng kiếm được tiền. Kiếm được tiền hay không chẳng qua là tuổi Mão có muốn hay không mà thôi.

Tiếc là vận trình tình cảm của con giáp này không như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè xã giao làm phiền, ngồi yên cũng dính xui xẻo. Tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 17h chiều hôm nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, cả tháng lộc đổ dồn về căng túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nên kiểm tra sức khỏe, đừng bỏ lỡ người yêu hiện tại. 

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn chững lại, cấp trên luôn mong muốn nhân viên cải tiến, phát triển nghề nghiệp hiện tại lên tầm cao mới. 

Tình duyên: Người tuổi Thìn tình cảm nên cân nhắc việc giữa bạn và người ấy, người đối xử tử tế với bạn đáng được trân trọng.  

Tài lộc: Tài chính huyên giảm, tiêu nhiều số tiền lớn cho một lần đi chơi, gặp gỡ bạn bè. 

Sức khỏe: Chăm chút vẻ bề ngoài giúp bạn tự tin hơn, thần thái hơn.  

Đúng 17h chiều hôm nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, cả tháng lộc đổ dồn về căng túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Vận trình công việc của tuổi Thân tốt hơn một chút, con giáp này có thể nỗ lực hướng tới mục tiêu mà bản thân đã đặt ra trước đó. Đồng thời, bạn sẽ thấy những điều khó khăn trước đây không còn quá khó để giải quyết.

Tài vận: Vận trình tài lộc có thể gặp chút rắc rối, nhưng lo lắng quá nhiều cũng không thể giải quyết được. Nếu không thể tự mình giải quyết, tuổi Thân nên xin lời khuyên hoặc nhờ sự giúp đỡ từ những người thân thiết.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có nhiều cơ hội được cải thiện. Thay vì dành thời gian cho bạn bè như trước đây, tuổi Thân đã biết cách quan tâm và chia sẻ đối phương. Những tình cảm tưởng chừng như phai nhạt lại ấm áp theo thời gian, và sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm.

Đúng 17h chiều hôm nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, ngồi mát ăn bát vàng, cả tháng lộc đổ dồn về căng túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ 2 phút trưa nay, 22/4/2023: 3 con giáp chẳng cần bon chen lộc cũng về tay, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhanh thì được lộc chậm thì vẫn không mất

Đúng 12 giờ 2 phút trưa nay, 22/4/2023: 3 con giáp chẳng cần bon chen lộc cũng về tay, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhanh thì được lộc chậm thì vẫn không mất

Theo tử vi con giáp tháng 4 phỏng đoán, 3 con giáp sau là con cưng của Thần Tài, được độ trì đánh đâu thắng đó.

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