Đúng 9h sáng nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc ùa đến cửa

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 01:35

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4, những con giáp sau trời sinh may mắn hơn người.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay có lợi cho những người tuổi Sửu có chức quyền, việc học hành chứ không có lợi cho người làm công việc tự do. Nay con giáp này hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.

Cũng may vận tài lộc ổn định. Ít ra bản mệnh còn biết tiết kiệm, dè xẻn phòng lúc ốm đau chứ không tiêu hoang như những người xung quanh. Tuy nhiên tinh thần của con giáp này vẫn xuống dốc do chịu nhiều căng thẳng.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 9h sáng nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc ùa đến cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay lận đận tình cảm.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay công việc đi vào nề nếp, đón nhận tin tức tích cực từ cấp trên. 

Tình duyên: Người tuổi Dần độc thân lận đận chuyện tình cảm, nhiều người chê bai, soi xét vẻ ngoài của bạn. 

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần may mắn có quý nhân cho tiền, đầu tư sinh lời. 

Đúng 9h sáng nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc ùa đến cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất có chút bất ổn. Con giáp này có thể sẽ làm chuyện đắc tội với những người xung quanh, gây nên nhiều hiểu lầm không đáng có. Tốt hơn hết là bạn nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác, như vậy sẽ ổn hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Tuất không tăng nhiều nhưng có sự ổn định. Thứ Bảy là thời điểm thuận lợi đẻ tuổi Tuất có thể tiến hành thêm một số dự án đầu tư mà không phải đắn đo suy nghĩ.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trắc trở. Tuổi Tuất độc thân khó tìm được nửa kia của mình, các cặp đôi yêu nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh. 

Đúng 9h sáng nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc ùa đến cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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