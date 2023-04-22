Đúng 12 giờ 2 phút trưa nay, 22/4/2023: 3 con giáp chẳng cần bon chen lộc cũng về tay, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhanh thì được lộc chậm thì vẫn không mất

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 01:41

Theo tử vi con giáp tháng 4 phỏng đoán, 3 con giáp sau là con cưng của Thần Tài, được độ trì đánh đâu thắng đó.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần phát triển khá nhanh nhưng cũng dễ thụt lùi nhanh. Người nào có nghề tay trái thì ăn nên làm ra, được khách hàng ủng hộ nhưng chớ có tự mãn.

Tài lộc có biến động nhưng theo hướng tiêu cực. Con giáp này được nhắc nhở đừng ham cày cuốc quá nhiều kẻo lại sinh bệnh nặng. Tiền thuốc quá tiền lương, làm việc chăm chỉ thì không ai chê trách nhưng bản mệnh cần có thời gian nghỉ ngơi.

May mắn cho tuổi Dần là vận trình tình cảm rất tươi sáng. Quan hệ xã giao rất thuận lợi, dễ mà có quý nhân giúp sức cho bản mệnh. Tình yêu đôi lứa cũng tốt đẹp, hai bên không có khúc mắc nào còn tồn đọng.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 12 giờ 2 phút trưa nay, 22/4/2023: 3 con giáp chẳng cần bon chen lộc cũng về tay, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhanh thì được lộc chậm thì vẫn không mất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc đón nhận tình cảm mới, hạnh phúc trong tình yêu. 

Công việc: Công việc người tuổi Mão chưa có nhiều khởi sắc, đồng nghiệp ganh ghét, khó gần.  

Tình duyên: Tình cảm đón nhận người yêu mới, biết quan tâm, chăm sóc bạn khi ốm đau. 

Tài lộc: Tiền chi đúng chỗ, mua đúng món, đừng tiêu xài hoang phí.  

Sức khỏe:Hạn chế sử dụng nước có cồn khi bạn đang đau dạ dày. 

Đúng 12 giờ 2 phút trưa nay, 22/4/2023: 3 con giáp chẳng cần bon chen lộc cũng về tay, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhanh thì được lộc chậm thì vẫn không mất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu đang có dấu hiệu tiến triển khá tốt. Tuổi Dậu cần mạnh dạn thể hiện tối đa năng lực của mình, nếu làm tốt sẽ được khen thưởng xứng đáng. Từ đó, mọi người cũng yên tâm hơn khi làm việc với bạn vì bạn là người đáng tin cậy và có năng lực khá tốt.

Tài vận: Vận trình tài lộc có xu hướng giảm nhẹ. Để hạn chế tối đa những rủi ro có thể dẫn đến thất thoát tài chính, tuổi Dậu không nên hành động hấp tấp mà nên dành thời gian xem xét, phân tích kỹ càng các vấn đề trước khi đưa ra quyết định. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên khởi sắc hơn. Tuổi Dậu độc thân sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng “ế” nhờ sự giới thiệu của gia đình và bạn bè. Mối quan hệ của cả hai sẽ có nhiều khả năng kéo dài hơn nếu bạn cho mình và đối phương cơ hội tìm hiểu nhau.

Đúng 12 giờ 2 phút trưa nay, 22/4/2023: 3 con giáp chẳng cần bon chen lộc cũng về tay, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC TIỀN TỶ, nhanh thì được lộc chậm thì vẫn không mất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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