Đúng 14h chiều nay 22/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài phù hộ, phú quý ùa về tận cửa nhà, vận trình tài lộc tăng tiến không cần lo nghĩ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thìn có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì con giáp này cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ có cãi nhau, xô xát giữa tuổi Thìn với bạn bè, hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến người kia, cẩn thận có kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc.

Là người tài giỏi nên tiền tài ổn định, thêm vào đó tuổi Thìn lại quản lý giỏi và không có xui xẻo nào xảy đến trong ngày. Nỗi đau mất tiền mất của từ trước phần nào nguôi ngoai và bản mệnh đang có động lực để bước tiếp, coi như của đi thay người.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cẩn trọng các khoản chi tiêu, rất dễ thất thoát.

Công việc: Công việc người tuổi Tý chưa có nhiều may mắn, đôi lúc bạn xảy ra cãi vã với đồng nghiệp khi tranh luận vấn đề liên quan đến chuyên môn.

Tình duyên: Tình cảm yêu thương, nhẹ nhàng và cần sự tử tế đối đãi với đối phương.

Tài lộc: Tiền tài thất thoát, tuổi Tỵ nên cẩn trọng chi tiêu.

Sức khỏe: Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bằng những bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ Bảy này, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi tốt hơn một chút. Nếu bản mệnh đã có mục tiêu thì nên kiên trì thực hiện, đừng nghi ngờ về bất cứ điều gì, có thái độ kiên định thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Mùi khá dồi dào nhờ có thu nhập hậu hĩnh từ công việc chính. Vì vậy, bạn có thể thoải mái chi tiêu mua sắm mà không cần cân đo đong đếm như trước. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng cần dành ra một khoản tiền nhất định để tiết kiệm và đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không viên mãn. Mối quan hệ giữa tuổi Mùi và nửa kia bắt đầu rạn nứt do cả hai đều bận rộn và không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm