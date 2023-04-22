Đúng 14h chiều nay 22/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài phù hộ, phú quý ùa về tận cửa nhà, vận trình tài lộc tăng tiến không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 01:54

Theo tử vi tháng 4, xin chúc mừng 3 tuổi sau nhận lộc lá của trời, may mắn vô cùng.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thìn có phần cứng nhắc, khó thở. Dù đang làm chức vụ nào thì con giáp này cũng nên mềm mỏng một chút để công việc có đường phát triển. Nhiều tài mà không có tâm thì vô dụng.

Là người tài giỏi nên tiền tài ổn định, thêm vào đó tuổi Thìn lại quản lý giỏi và không có xui xẻo nào xảy đến trong ngày. Nỗi đau mất tiền mất của từ trước phần nào nguôi ngoai và bản mệnh đang có động lực để bước tiếp, coi như của đi thay người.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ có cãi nhau, xô xát giữa tuổi Thìn với bạn bè, hàng xóm. Người có gia đình hãy để mắt đến người kia, cẩn thận có kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Đúng 14h chiều nay 22/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài phù hộ, phú quý ùa về tận cửa nhà, vận trình tài lộc tăng tiến không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay cẩn trọng các khoản chi tiêu, rất dễ thất thoát. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý chưa có nhiều may mắn, đôi lúc bạn xảy ra cãi vã với đồng nghiệp khi tranh luận vấn đề liên quan đến chuyên môn.

Tình duyên: Tình cảm yêu thương, nhẹ nhàng và cần sự tử tế đối đãi với đối phương. 

Tài lộc: Tiền tài thất thoát, tuổi Tỵ nên cẩn trọng chi tiêu.     

Sức khỏe: Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bằng những bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè.

Đúng 14h chiều nay 22/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài phù hộ, phú quý ùa về tận cửa nhà, vận trình tài lộc tăng tiến không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Thứ Bảy này, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi tốt hơn một chút. Nếu bản mệnh đã có mục tiêu thì nên kiên trì thực hiện, đừng nghi ngờ về bất cứ điều gì, có thái độ kiên định thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Mùi khá dồi dào nhờ có thu nhập hậu hĩnh từ công việc chính. Vì vậy, bạn có thể thoải mái chi tiêu mua sắm mà không cần cân đo đong đếm như trước. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng cần dành ra một khoản tiền nhất định để tiết kiệm và đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không viên mãn. Mối quan hệ giữa tuổi Mùi và nửa kia bắt đầu rạn nứt do cả hai đều bận rộn và không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước.

Đúng 14h chiều nay 22/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài phù hộ, phú quý ùa về tận cửa nhà, vận trình tài lộc tăng tiến không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát