Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Kết quả mở thưởng gọi tên 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài ban mưa tiền bạc, tiền vàng sáng chói trước của nhà

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 06:39

Theo tử vi con giáp 12/3/2023, xin chúc mừng 3 con giáp sau tài vận đỏ như son, đánh đâu trúng đó.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tỵ dễ có tranh cướp, đấu đá làm ăn. Con giáp này có máu làm ăn nhưng dễ bị kích động, nóng nảy, ngang ngược, tiểu nhân hay lợi dụng sơ hở này để phá hoại.

Ngược lại, vận tiền bạc khởi sắc, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Nếu đã có dự định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô làm ăn thì nên tiến hành trong hôm nay.

Tình cảm là điểm sáng trong ngày. Tuổi Tỵ luôn trân trọng người đang ở bên mình trong lúc khó khăn. Con giáp này cũng biết bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của bạn bè.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Kết quả mở thưởng gọi tên 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài ban mưa tiền bạc, tiền vàng sáng chói trước của nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi vui hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đắn đo khi cơ hội đến. 

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay thiếu quyết đoán, cơ hội đến nhưng không kịp nắm bắt tình hình thể hiện năng lực. 

Tình duyên: Tình cảm cần nỗ lực để giành lấy, đừng vì lời người khác mà buông xuôi. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa cao, tiền bạc còn thiếu thốn. 

Sức khỏe: Trằn trọc nhiều ngày không ngủ được. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Kết quả mở thưởng gọi tên 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài ban mưa tiền bạc, tiền vàng sáng chói trước của nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thuận lợi gặp được người hữu duyên giúp đỡ bạn khi khó khăn.  

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay đặc biệt có người hậu thuẫn, giúp đỡ những khó khăn lâu nay bạn không tự giải quyết được. 

Tình duyên: Tình duyên thăn hạn, cả hai luôn có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương.  

Tài lộc: May mắn có lộc, hôm nay có lộc được đi du lịch nước ngoài cùng người yêu. 

Sức khỏe: Hạn chế tinh bột đối với những ai tiểu đường. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: Kết quả mở thưởng gọi tên 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, được Thần Tài ban mưa tiền bạc, tiền vàng sáng chói trước của nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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