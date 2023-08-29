Đúng 17h chiều nay (29/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, đổi đời năm Quý Mão, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 13:05

Vận trình tài lộc của 3 con giáp này khá ổn định, tuy nhiên cần cẩn trọng với các quyết định đầu tư lớn trong tháng.

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão linh hoạt trong công việc, thử thách.   

Công việc: Người tuổi Mão năng lượng sáng tạo sẽ dâng cao, giúp bạn tạo ra những ý tưởng độc đáo trong công việc. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với việc quá tải công việc, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tình cảm: Trong tình yêu, cần dành thời gian để thấu hiểu bản thân trước khi đưa ra quyết định trong tình cảm. Tránh áp đặt quá nhiều yêu cầu lên đối tác.

Tài lộc: Tình hình bạn cẩn trọng với các quyết định đầu tư lớn trong tháng này. Nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng về tài chính.

Sức khỏe: Tháng này, năng lượng của bạn có thể thất thường. Đảm bảo bạn đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau những ngày làm việc dài.

Đúng 17h chiều nay (29/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, đổi đời năm Quý Mão, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Công việc: Tuổi Mùi đang có khá nhiều người giỏi giang cố vấn, có gì thắc mắc nên hỏi ý kiến ​​tư vấn kịp thời.

Tình duyên: Vận đào hoa nở rộ tuy nhiên cũng chưa chắc đã phải vận đào hoa phù hợp với bạn, cần suy nghĩ kỹ.

Sức khỏe: Thức khuya quá nhiều khiến chất lượng giấc ngủ giảm, cơ thể suy yếu.

Tài chính: Vận trình tài lộc của bản mệnh khá ổn định nếu bạn muốn được duy trì.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15

Đúng 17h chiều nay (29/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, đổi đời năm Quý Mão, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Hợi thông minh nhanh nhẹn nên nắm bắt tình hình rất tốt. Chính vì vậy, trong thời gian sắp tới những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn người.

Bước sang ngày mới 29/8/2023, những người tuổi Hợi có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu.

Thần Tài sẽ gõ cửa nhà Hợi bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của Hợi đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng.

Bên cạnh đó, nhờ được Thần Tài chiếu cố mà con đường kiếm tiền, làm giàu của Hợi cũng không còn khó khăn như trước nữa. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ, người đầu tư… thì Hợi đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Đúng 17h chiều nay (29/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc tiền tỷ, đổi đời năm Quý Mão, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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