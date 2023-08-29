Vận đổi sao dời, 3 con giáp có khả năng phát tài cực cao trong dịp Vu Lan 2023: Tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt, lắm của nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận đỏ như son, công danh sáng chói trong dịp Vu Lan 2023 này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Họ làm điều tốt một cách tự nguyện, không hề toan tính thiệt hơn, càng không kể công. Chính nhờ đức tính ấy nên Mão tích được rất nhiều công đức, được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu.

Trong dịp Vu Lan 2023, tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Mão có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình Mão đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.

Dù hiện tại Thìn không có đồng nào trong túi thì vào thời điểm này tiền cứ ùn ùn chảy vào ví, khiến tiền rải đầy nhà, không có chỗ chất.

Vận đổi sao dời, 3 con giáp có khả năng phát tài cực cao trong dịp Vu Lan 2023: Tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt, lắm của nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn khôn ngoan, lanh lợi, lại lạc quan, sống có mục tiêu. Họ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Ngay cả khi xuất thân từ gia đình không mấy khả giả, người này vẫn liên tục cố gắng vươn lên để thay đổi cuộc đời. Bản mệnh sống có trách nhiệm và luôn tỉ mỉ trong công việc nên được mọi người tin tưởng.

Tử vi dự báo rằng trong dịp Vu Lan 2023 này, tuổi Tỵ có thể thành công trên lĩnh vực mà mình theo đuổi. Sự nghiệp đại cát đại lợi, thu nhập của tuổi Tỵ tăng lên, cuộc sống ngày một đủ đầy hơn.

Vận đổi sao dời, 3 con giáp có khả năng phát tài cực cao trong dịp Vu Lan 2023: Tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt, lắm của nhiều tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có số phát tài phát lộc. Đời họ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiền của cứ vơi lại đầy, làm giàu nhanh đến chóng mặt. Có được phúc phần ấy là nhờ Thìn đắc nhân tâm, sống thiện lương lại hay giúp đỡ người khác vô điều kiện.

Vận tài lộc thăng hoa giúp Thìn ngập trong biển tiền trong dịp Vu Lan 2023. Trong thời điểm này tình tiền càng viên mãn, bước chân trái có quý nhân theo chân, bước chân phải có thần tài rót lộc nên Thìn sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Vận đổi sao dời, 3 con giáp có khả năng phát tài cực cao trong dịp Vu Lan 2023: Tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt, lắm của nhiều tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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