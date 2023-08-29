Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 10:16

Thời gian này, vận trình của 3 con giáp sau khá vượng, tương đối ổn định trong công việc và cuộc sống.

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 29/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý nổi bật với khả năng lãnh đạo. 

Công việc: Người tuổi Tý bạn sẽ nổi bật với khả năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh áp đặt ý kiến của mình lên người khác để tránh xung đột không đáng có.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn sẽ thể hiện sự quan tâm và chu đáo. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian cho bản thân để tránh căng thẳng không cần thiết.

Tài lộc: Tài chính sẽ có sự cải thiện nhờ vào khả năng quản lý tiền bạc thông minh. Hãy đặt ra những mục tiêu tài chính cụ thể để dễ dàng đạt được.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, nhưng cần đảm bảo duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn để duy trì tinh thần sảng khoái.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Công việc: Người tuổi Sửu hôm nay có vận trình khá ổn, tương đối ổn định trong công việc và cuộc sống.

Tình duyên: Bạn nên tạm biệt những mối quan hệ đã qua và liên hệ một số người khác phái mới quen thì hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của con giáp này hôm nay được đảm bảo hơn khi bạn có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Tài chính: Có thể nghĩ cách tăng thu nhập nhưng may mắn chưa thật sự mỉm cười với bạn.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi đa phần là những con người có khả năng quan sát sắc sảo, tinh tế, khiêm tốn và có sự khoan dung rất lớn với người khác. Họ cũng là những người chăm chỉ và đặc biệt là rất kiên cường trong cuộc sống, gặp khó khăn đều không nản chí.

Có mối quan hệ khá hợp với Hợi, nên trong năm Kỷ Hợi, tuổi Mùi được nhiều sao tốt chiếu mệnh, đường tài vận được độ trì nên ít khi gặp chuyện, phần nhiều đều được thuận lợi, suôn sẻ, và càng đến cuối năm thì họ sẽ càng phát.

Đúng 17h chiều nay, nằm giữa khoảng thời gian may mắn nhất của tuổi Mùi. Lúc này họ có thể đầu tư làm ăn hoặc mua sắm các món đồ có giá trị cao đều được, vì mọi chuyện sẽ có kết quả như ý.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (29/8/2023): 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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