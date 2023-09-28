Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (28/9/2023): 3 con giáp vượng đường tài lộc, giàu sang tột đỉnh, tiền tài nằm trong lòng bàn tay

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 19:33

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định, 3 tuổi sau khá may mắn, có sự phát triển bất ngờ, sớm lên hương giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 29/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu quyết tâm hoàn thành công việc được giao.

Công việc: Người tuổi Sửu có công việc tốt, làm việc hoàn thành đúng chức trách, hạn chế. 

Tình cảm: Bạn dành nhiều thời gian cho bản thân, chăm chú vào công việc. 

Tài lộc: Tài lộc chuẩn chỉnh, quan tâm nhiều đến vấn đề kinh tế.  

Sức khỏe: Bạn có hoạt động ngoài trời nhiều, nên dùng kem chống nắng

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (28/9/2023): 3 con giáp vượng đường tài lộc, giàu sang tột đỉnh, tiền tài nằm trong lòng bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 29/9/2023, đường thăng tiến của tuổi Tuất đang mở ra. Bản mệnh đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn.

Tuổi Tuất còn có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Đặc biệt, vận trình tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (28/9/2023): 3 con giáp vượng đường tài lộc, giàu sang tột đỉnh, tiền tài nằm trong lòng bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người tuổi Thân sẽ có vận may ngày càng tăng, và đặc biệt tăng mạnh khi bước sang ngày mới 29/9. Thời điểm này là thời điểm vàng để họ có thể phát triển bản thân và nắm bắt những cơ hội vàng.

Người tuổi Thân có thái độ làm việc chuyên nghiệp, cũng như chỉn chu trong công việc. Chính vì lẽ đó mà họ gặt hái được những thành tích đáng nể và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bản mệnh dự báo trong công việc sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển và có những dự án quan trọng.

Người tuổi Thân có trí thông minh, tài trí và nhiều ưu điểm hơn người khác. Họ tiến bộ chậm nhưng chắc và ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Khi công việc thuận lợi, thu nhập của họ cũng tăng lên một cách tự nhiên và chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (28/9/2023): 3 con giáp vượng đường tài lộc, giàu sang tột đỉnh, tiền tài nằm trong lòng bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mới thứ Sáu ngày 29/9/2023: Mùi làm ăn hồng phát, Dần đến thời hoàng kim, Thìn cuộc sống hưng thịnh rực rỡ

Tử vi ngày mới thứ Sáu ngày 29/9/2023: Mùi làm ăn hồng phát, Dần đến thời hoàng kim, Thìn cuộc sống hưng thịnh rực rỡ

Tử vi ngày 29/9/2023 cho thấy 3 tuổi sau liên tục có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày.

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