Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (28/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, lên đời đổi mệnh, không làm gì lộc cũng tự đổ về

Tử vi ngày 28/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn tạo ra những động lực thúc đẩy công việc cao.

Tình cảm: Bạn có tình cảm chân thật, luôn ưu tiên đối phương những ngày quan trọng.

Công việc: Người tuổi Dần bạn hiện nay cần công việc ổn định, có những động lực to lớn thúc đẩy quá trình công việc tốt.

Tài lộc: Có trách nhiệm với mức thu nhập cao, làm việc nhiều năng suất.

Sức khoẻ: Bản thân luôn đề cao tinh thần thể thao, luôn mong muốn sức khỏe ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 28/9/2023, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình hiền lành, hòa đồng. Bản mệnh thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Phần lớn người tuổi Thân thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Đúng 17h chiều nay (28/9), người tuổi Thân được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.

Người tuổi Thân làm công ăn lương trong tháng này có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Thân được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của bản mệnh trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này có thể bắt tay vào thực hiện.

Trong chuyện tình duyên, nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên thì không khó để người tuổi Thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, một số cặp đang mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.