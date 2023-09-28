Tử vi ngày mới thứ Sáu ngày 29/9/2023: Mùi làm ăn hồng phát, Dần đến thời hoàng kim, Thìn cuộc sống hưng thịnh rực rỡ

Tử vi ngày 29/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi luôn bao dung với người khác, chia sẻ công việc.

Tình cảm: Bạn và người yêu luôn cùng nhau vượt qua những giai đoạn tình cảm khó khăn nhất.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc thường gặp những vấn đề lớn, khó tự giải quyết một mình.

Tài lộc: Thâm hụt chi tiêu vì chưa biết cách quản lí nguồn tiền.

Sức khoẻ: Các chất tạo ngọt tự nhiên tốt hơn chất tạo ngọt nhân tạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 29/9/2023, tuổi Dần có cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, tuổi Dần không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bản mệnh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Trong ngày, sức khỏe của con giáp này dễ bị ảnh hưởng, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có quý nhân che chở, giúp đỡ nên khá vượng. Đúng 29/9 dương lịch, bản mệnh được giúp đỡ trên nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Vì vậy mà hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt.

Con giáp tuổi Thìn chủ động, xông xáo nhận việc nên cũng được lãnh đạo đánh giá cao. Nhưng bản mệnh cũng không nên tỏ ra kiêu ngạo khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng giúp người tuổi Thìn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán là sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Thời điểm này người tuổi Thìn sẽ thấy mình khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Nhưng chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.