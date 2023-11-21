Đúng 17h chiều 22/11/2023, 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 14:05

Đúng ngày mới 21/11, tài vận của 3 con giáp sau ngày một khởi sắc, tiền tình đều không thiếu, cơ hội làm giàu tìm đến.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay, thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Dần phải đối mặt với nhiều khó khăn khi bị hiểu lầm. Con giáp này dễ rơi vào những tình huống bất ngờ, dễ bị phản đòn. Bản mệnh được khuyên trọng phải thận trọng trong cách ứng xử và trò chuyện.

Công việc của tuổi Dần cũng gặp nhiều khó khăn, vì có người cố tình gây trở ngại. Con giáp này chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài vui vẻ của họ mà không thể thấu hết cái xấu xa ẩn bên trong, dẫn đến tình huống thường phải chịu đựng thiệt thòi.

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Dần cũng không được suôn sẻ. Bản mệnh ngày càng cảm thấy thất vọng trước sự hờ hững của nửa kia. Tình yêu cần sự đóng góp từ cả hai phía, nếu chỉ có mình con giáp này nỗ lực thì khó có thể đạt được điều gì đáng kể.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng 17h chiều 22/11/2023, 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ là người khá thẳng tính vì vậy dễ làm mất lòng người khác.

Người tuổi này không quan tâm đến những chuyện vụn vặt. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác khó khăn mà không nề hà gì, cũng không màng báo đáp. Cũng bởi nét tính cách này mà họ được những người khác yêu mến, tôn trọng.

Thời gian gần đây, tài vận của con giáp tuổi Tuất không được tốt cho lắm. Họ chịu tác động ngoại cảnh, lại bị tiểu nhân ngáng đường nên mưu sự không thành.

Từ 22/11, tài vận của người tuổi này ngày một khởi sắc.

Người làm công ăn lương cũng sẽ sớm thăng quan tiến chức. Lúc này, họ cần tập trung nắm bắt thời cơ thì sẽ có cơ hội đổi đời. Người tuổi Tuất kiếm được nhiều tiền, tích lũy được của cải, cuộc sống ngày càng lên hương.

Đúng 17h chiều 22/11/2023, 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thể hiện năng lực chưa đúng lúc làm cho bạn cảm thấy tự ti. 

Công việc: Người tuổi Mão thể hiện năng lực đúng nơi, đúng chỗ cho nhận lấy cơ hội.

Tình cảm: Hãy mang những niềm vui của bạn đến với người bạn yêu thương.

Tài lộc: Nguồn tài lộc thăng hạng, cố gắng nhiều.

Sức khoẻ: Cân đối sức khoẻ, chữa lành vết thương lòng. 

Đúng 17h chiều 22/11/2023, 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày tới (19/11 - 21/11): 3 con giáp đánh bay vận xui, tài lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng

Tử vi 3 ngày tới (19/11 - 21/11): 3 con giáp đánh bay vận xui, tài lộc cực vượng, từ nghèo hóa giàu, may mắn hanh thông, phú quý vinh hoa suốt tháng

Tử vi 3 ngày tới (19/11 - 21/11), 3 con giáp sau cát khí vây quanh, 1 bước lên mây, 2 phát phát tài, làm gì cũng phát đạt.

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