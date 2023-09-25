Đúng 16h ngày 26/9/2023: 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, tình cảm thăng hoa, tiền bạc tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 23:41

Thời gian này, vận trình tài lộc - tình cảm của 3 con giáp sau vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn đầy, làm gì cũng đạt được thành công.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/9/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn đầy, làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công. Nếu con giáp này có ý định triển khai kế hoạch quan trọng thì có thể tiến hành ngay.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Hợi cũng diễn ra hết sức suôn sẻ. Điều này có lợi cho việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Lợi nhuận nhờ vậy cũng tăng khá nhanh, giúp thu nhập của bản mệnh sớm cải thiện đúng như mong ước từ lâu.

Tuy nhiên hôm nay tình cảm lứa đôi có thể vì thế bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này nên kiềm chế những lời nói có thể gây tổn thương cho nửa kia kẻo tình cảm không thể nguyên vẹn như ban đầu. Trước khi phát ngôn hãy đặt bản thân vào vị trí của đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 16h ngày 26/9/2023: 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, tình cảm thăng hoa, tiền bạc tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đúng 26/9/2023 là thời điểm mà tuổi Thân thực sự thỏa mãn với những gì mình nhận được. Bao vất vả cực nhọc trước đó dường như tiêu tan hết cả, khổ tận cam lai chính là đây. Chờ đợi bao ngày cũng được thành quả ngọt ngào do chính tay mình làm ra, con giáp này càng thêm vững tâm vào con đường mình đã chọn.

Thời gian này, do được cát tinh soi chiếu, nên người tuổi Thân rất nhẹ nhàng và dễ dàng trong việc kiếm tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tài lộ không ngừng mở rộng, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Đúng 16h ngày 26/9/2023: 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, tình cảm thăng hoa, tiền bạc tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi mơ mộng nhiều việc, cố gắng phát triển bản thân.  

Công việc: Người tuổi Mùi cố gắng nhiều cho việc phát triển bản thân, gầy dựng nhiều mối quan hệ thân mật.   

Tình cảm: Không nên có tình cảm với những người có gia đình, bạn sẽ khổ nhiều. 

Tài lộc: Mức tài chính được thể hiện rõ qua từng giai đoạn.   

Sức khoẻ: Hạn chế các món sống, không tốt cho dạ dày. 

Đúng 16h ngày 26/9/2023: 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, tình cảm thăng hoa, tiền bạc tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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