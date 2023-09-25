Vận hạn 12 con giáp ngày 26/9/2023: Tý họa thị phi rình rập, Hợi đối mặt với xung đột đồng nghiệp, Ngọ chịu nhiều tổn thương về tình cảm

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 26/9, họa thị phi rình rập, tuổi Tý được nhắc nhở cần hết sức thận trọng. Con giáp này nên cẩn thận với những mối quan hệ đồng nghiệp, dù bản mệnh có làm mọi việc tốt đến đâu thì cũng dễ có người ghen ăn tức ở, đố kỵ làm hại.

Thêm vào đó, sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu sa sút do tập trung quá nhiều vào công việc. Buổi tối hãy tạm dừng tất cả những thứ liên quan tới công việc, dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn đúng nghĩa.

Thời điểm này hung vận khá lớn, tuổi Tý chớ nên tiến hành những việc quan trọng. Nếu đó thực sự là việc hệ trọng, con giáp này hãy thực hiện nó một cách đầy đủ, cẩn thận và đừng quên xin ý kiến của những người có kinh nghiệm.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong môi trường công việc, tuổi Hợi có thể đối mặt với xung đột và mối quan hệ đối đầu. Tính cách hiếu thắng và sẵn sàng nịnh nọt có thể tạo ra sự căng thẳng trong các mối quan hệ. Hãy cẩn trọng để không bị lợi dụng bởi kẻ tiểu nhân. Để đạt được sự thành công, hãy cân nhắc và làm việc khiêm tốn hơn.

Đối với những người độc thân, có thể khó tìm được người phù hợp trong thời gian này. Nếu có người theo đuổi bạn, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Hãy tránh đưa ra quyết định chớp nhoáng có thể gây tổn thương sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ chịu nhiều thiệt thòi, bạn không chấp nhận người khác tổn thương bạn và người thân yêu.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ không quá cầu kì trong lối làm việc, luôn đặt nặng các vấn đề về lễ nghi.

Tình cảm: Có nhiều lúc tình cảm khó nói, khó chia sẻ được cùng với ai.

Tài lộc: Tài lộc cẩn trọng, chu đáo trong từng khoản đầu tư.

Sức khoẻ: Chú trọng ăn các món thanh đạm, hạn chế ăn đồ ăn cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!