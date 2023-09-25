Đúng 6h30 sáng mai, thứ Ba ngày 26/9/2023: 3 con giáp hưởng phúc lành, may mắn nhận lộc trời, tài khoản chạm đỉnh, quơ tay là có tiền

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 26/9/2023, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng hanh thông, êm đềm. Có lẽ một phần là do thời gian này hai người đã lắng nghe nhau nhiều hơn nên biết cảm thông và thấu hiểu cho đối phương, cùng nhau vun vén, chăm cho cho hạnh phúc của mình.

Người kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn. Sự nghiệp đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu rất thực tế và đánh giá mọi tình huống dựa trên sự hiểu biết cụ thể. Họ không dễ bị lừa dối bởi lý thuyết hoặc ý tưởng phi thực tế và thường rất thực tế trong quản lý tài chính và công việc hàng ngày.

Những người sinh năm Sửu chăm chỉ và có tinh thần dám nghĩ dám làm mạnh mẽ. Từ ngày 26/9, sự nghiệp Sửu ngày một thành công, rộng đường thăng tiến, kiếm tiền đầy túi.

Đồng thời, với nguồn tài chính vững vàng, họ có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh sinh lời. Nắm bắt được cơ hội phù hợp, con giáp này sẽ kiếm được nguồn lợi lớn, thậm chí giúp đỡ được những người xung quanh mình.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn. Công việc của họ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người tuổi Sửu nếu đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó cải thiện cuộc sống. Những người đang nợ nần cũng sớm tất toán hết nợ, tinh thần thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn có nhiều góc nhìn mới lạ, công việc sáng tạo.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc cẩn thận, đừng để người khác làm cho bạn nghĩ rằng họ không được quyền lợi ở nơi công sở.

Tình cảm: Hôm nay người tuổi Tý quan tâm tình cảm nhiều, luôn biết cách che chở cho đối phương.

Tài lộc: Tài lộc đến với bạn nhiều, thoải mái cất giữ tiết kiệm.

Sức khoẻ: Chú ý xe cô khi lưu thông nơi đông người.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!