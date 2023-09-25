Đúng 15/8 Âm lịch: 3 con giáp phất lên phơi phới, dễ phát tài đắc lộc, chỉ việc rung đùi hốt bạc

Đúng 15/8 Âm lịch, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và biết cách để duy trì lâu dài, khi cần giúp đỡ cũng được hỗ trợ rất nhiều để đạt được thành công.

Vận trình tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, bản mệnh và nửa kia đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm của người độc thân chưa thực sự khởi sắc, có lẽ bản mệnh nên tập trung vào phát triển sự nghiệp thì sẽ tốt hơn.

Vận tài lộc cũng vô cùng tươi sáng, tuổi Ngọ không cần phải quá vất vả mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh. Thế nhưng không phải hiển nhiên mà con giáp này có được vận trình dồi dào như hiện tại, bản mệnh cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được cuộc sống thoải mái này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bẩm sinh đã có phúc khí dồi dào, đặc biệt là từ Trung Thu năm nay. Cho dù làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng đều thuận buồm xuôi gió.

Đúng 15/8 Âm lịch, trong công việc, con giáp này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, hơn nữa cộng với tính cách cẩn thận, tháo vát, chăm chỉ của bản thân, người tuổi gà được cấp trên đánh giá cao, ưu ái dành cho những cơ hội thăng tiến tốt nhất với mức lương, thưởng kếch xù.

Ngoài ra, do có Tài Tinh nhập mệnh, vận may về tài vận liên tiếp ùa về, cho dù là nguồn thu chính hay nguồn thu phụ đều có thêm không ít tiền bạc. Người tuổi gà không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 15/8 Âm lịch, người tuổi Dần rất chu đáo, làm việc gì cũng đề cao tính cẩn thận.

Công việc: Người tuổi Dần luôn quan tâm công việc nhiều, chú trọng những công việc nho nhỏ.

Tình cảm: Hôm nay bạn chưa kết hôn, tình cảm chưa đến đâu, chưa muốn có thay đổi lớn.

Tài lộc: Hạn chế mua những món đồ không dùng đến.

Sức khoẻ: Dạ dày trào ngược, ăn uống đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!