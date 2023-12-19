Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 20/12/2023: 3 con giáp bất ngờ đổi vận phát tài, đón mệnh phú quý, tiền chất chật nhà, vàng đeo đầy người

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tài giỏi trong các lĩnh vực, làm việc năng suất cao.

Tình cảm: Tình cảm biết khai thác nhiều khía cạnh, bạn chia sẻ cùng đối phương hằng giờ.

Công việc: Người tuổi Thìn nắm được mấu chốt vấn đề, làm việc cần đủ kiên nhẫn.

Tài lộc: Kiểm tra chi tiết từng móc đầu tư, bạn là người cẩn thận.

Sức khoẻ: Không ăn nhiều đồ ăn sống khi dạ dày khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tài năng trong các lĩnh vực như nghệ thuật, âm nhạc hay văn chương và thường xuyên tìm cách thể hiện cái đẹp qua sự sáng tạo của mình.

Người tuổi Dần thường thích hòa nhập vào môi trường xung quanh, dễ dàng thích nghi với các tình huống mới. Tính nhân bản và thân thiện giúp bản mệnh tạo ra những mối quan hệ chặt chẽ và làm việc hiệu quả trong nhóm.

Con giáp tuổi Dần luôn nghiêm túc, thích làm việc một mình và không thích dựa dẫm vào người khác. Bản mệnh sẽ làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.

Đúng 20/12, với sự hướng dẫn của quý nhân, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ suôn sẻ hơn, dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn.

Sự nghiệp của người tuổi Dần đang bùng nổ và điều kiện sống của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện. Bản mệnh cần không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực nhằm có tương lai tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 20/12/2023, tuổi Ngọ có thể đón nhận những tin không mấy vui vẻ. Con giáp này dễ gặp rắc rối trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khó giữ được sự hài hòa làm giảm tiến độ và hiệu quả công việc.

Con giáp này còn có nguy cơ đối mặt với họa hao tài, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Bản mệnh nên hành động lý trí hơn nữa chứ đừng để cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ, khiến các nhận định thiếu phần chính xác, hậu quả là tiền bạc tan biến theo mây khói.

Vận trình tình cảm của bản mệnh còn bị ngáng trở, đối mặt với nhiều thử thách. Đôi lứa thiếu sự bao dung và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân chưa thể tìm được đối tượng phù hợp cùng chia sẻ, thấu hiểu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.