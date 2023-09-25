Đúng 12h trưa mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp vận đen đeo bám, làm ăn khốn khó, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay mâu thuẫn cùng người thân yêu.

Tình cảm: Hôm nay, cả hai luôn có hướng đi mới, bạn và người thân có nhiều lần cãi vã không mong muốn.

Công việc: Sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn dần mất đi, công việc chưa hoàn thành tốt khi cấp trên giao.

Tài lộc: Thiết lập tài khoản tích lũy khi bạn có những số tiền không dùng đến.

Sức khoẻ: Chân thường bị tê khi di chuyển nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đời sống tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay có thể biến đổi khá nhiều và không ổn định. Có sự biến đổi trong tính cách và cảm xúc của bạn, gây ra sự nóng lạnh và thất thường trong mối quan hệ. Trong gia đình, mọi người nên hiểu rằng bạn có thể trải qua những biến đổi này và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. mong đợi.

Trong gia đình, vấn đề chi tiêu có thể gây ra áp lực và mâu thuẫn. Bạn có thể cảm thấy cần tự mình kiếm tiền và xoay sở mà không muốn phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, hãy cân nhắc cách quản lý tài chính một cách thông minh để tránh căng thẳng không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/9/2023 mang lại tiền tài cho tuổi Sửu nhưng bản mệnh vẫn còn nhiều nghi ngại. Nay cơ hội sẽ, nhưng điều quan trọng là bản mệnh có sẵn sàng nắm lấy nó hay không và tận dụng nó hiệu quả như thế nào.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu biết tạo cảm giác bình yên cho một nửa của mình. Đối phương cảm thấy an tâm, yên ổn để có thể tập trung vào các khía cạnh khác của cuộc sống khi có bản mệnh là chỗ dựa tinh thần.

Ngày mới cũng mang đến cơ hội để tuổi Sửu cải thiện sức khỏe khi được sự khích lệ từ bạn bè, mọi người xung quanh. Con giáp này quyết tâm dành thời gian, tiền bạc, công sức luyện tập để có được thể lực dẻo dai, tinh thần linh hoạt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.