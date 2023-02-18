Đúng 12 giờ trưa mai (29/1 âm lịch): Trời xanh an bài, 3 tuổi phúc khí tràn trề, dễ trúng số độc đắc, chẳng bon chen tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 18/02/2023 08:26

Trong ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch, Thần Tài sẽ ban lộc cho những con giáp may mắn nào?

Tuổi Dần

Được Tử Vi cát tinh nâng đỡ vào cuối tháng nên Dần sẽ thấy bản thân có nhiều bước tiến triển vượt bậc hơn trước, không còn ì ạch nữa.

Cuộc đời Dần bước sang một cột mốc mới, cuộc sống ngày càng suôn sẻ hơn. Chìa khóa của người cầm tinh con Cọp này là sống cho hiện tại và nắm bắt hạnh phúc.

Đúng 12 giờ trưa mai (29/1 âm lịch): Trời xanh an bài, 3 tuổi phúc khí tràn trề, dễ trúng số độc đắc, chẳng bon chen tiền tài tự đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

con giáp may mắn cuối tháng Giêng, người tuổi này tin rằng nếu bản thân sẵn sàng chịu đựng gian khổ thì nhất định sẽ đạt được điều gì đó.

Để có được một cuộc sống lý tưởng, bạn đã rất nỗ lực và rất nghiêm túc trong mọi việc, không bao giờ hành động vội vàng. Thông qua sự khôn ngoan của bản thân, Dần có thể kiếm được cả đống tiền, bạn được tổ nghề định sẵn để có những phước lành lớn lao.

Tuổi Ngọ 

Thái Âm chiếu mệnh cộng thêm Tam Hợp trợ lực nên Ngọ hoàn toàn có thể hy vọng vào công việc và tình duyên của mình, đặc biệt là các bạn nữ.

May mắn không mời mà đến nhà Ngọ, nhất định con giáp này sẽ có cuộc sống yên bình hơn, nhiều bạn còn được thỏa ước mong nối lại tình xưa, thăng quan tiến chức, mọi việc thuận buồm xuôi gió, quý nhân phù trợ như mây.

Đúng 12 giờ trưa mai (29/1 âm lịch): Trời xanh an bài, 3 tuổi phúc khí tràn trề, dễ trúng số độc đắc, chẳng bon chen tiền tài tự đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ là con giáp thông minh, luôn hoàn thành công việc với tốc độ nhanh nhất theo ý tưởng của riêng mình. Người tuổi này sẽ sớm được thăng chức và nhận được may mắn đến trong gia đình, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Con giáp này sống có lý tưởng, đầy đam mê và tầm ảnh hưởng, có thể thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp, sự nghiệp hanh thông, tài lộc thuận buồm xuôi gió, có ý chí kiên cường, tháo vát hơn người.

Tuổi Dậu

Trong ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch, Dịch Mã nâng đỡ nên Dậu sẽ khởi sắc hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc bôn ba vất vả hơn thì mới có tiền trang trải cuộc sống.

Đúng 12 giờ trưa mai (29/1 âm lịch): Trời xanh an bài, 3 tuổi phúc khí tràn trề, dễ trúng số độc đắc, chẳng bon chen tiền tài tự đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn cuối tháng Giêng này rất thành thạo trong cách đối nhân xử thế, ngoại giao, có nhân cách tử tế, biết cách xử lý tốt cho các mối quan hệ giữa người với người. Bạn sắp có quý nhân mới khiến cuộc sống không căng thẳng, suôn sẻ, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Của cải tổng thể tăng lên, tương lai phát triển, cuộc sống yên bình.

Dậu nên di chuyển nhiều hơn hoặc xuất ngoại, làm những công việc có tính chất thoải mái, hay phải đi lại nhiều thì tài lộc sẽ luân chuyển, tiền đổ về túi nhiều hơn, có làm sẽ có ăn, không phải lo!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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