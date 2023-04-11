Tướng mặt trời sinh có tố chất làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 17:39

Trời sinh có những người thông minh, vừa quan sát sự việc đã biết nên ứng phó thế nào, từ đó họ dễ dàng đạt được nhiều thành công mà không phải ai cũng làm được. Dưới đây là một số đặc điểm mà người có tướng lãnh đạo thường có.

1. Gương mặt vuông vức

Theo nhân tướng học, những người có khuôn mặt vuông vức, có dáng chữ Quốc (国), nhất là đàn ông thì đó là người có khả năng sẽ trở thành lãnh đạo. So với người cùng tuổi, người sở hữu tướng mặt này từng trải hơn, bản lĩnh và thông minh hơn. Đó là lý do họ luôn được người khác và cấp trên chú ý trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào.

Đặc biệt, đàn ông có mặt chữ Quốc là người cực kì tài giỏi, thông minh hơn người. Ngoài ra, gương mặt này cũng là điềm báo cho thấy họ sẽ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, là tướng mặt lãnh đạo, có quyền có thế, lại có năng lực.

Tướng mặt trời sinh có tố chất làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người - Ảnh 1
Gương mặt vuông vức. Ảnh minh họa: Internet

2. Vầng trán cao, rạng ngời

Trong nhân tướng học, vầng trán được coi là thiên đường và là nơi chứa nhiều kiến thức nhất. Nếu ai sở hữu vầng trán cao thì xác định họ là những người đóng góp vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.

Người nào sở hữu trán cao rộng là người có tài ngoại giao, nói năng lưu loát và đầy sức thuyết phục. Người này tương lai không chỉ làm lãnh đạo mà còn làm lãnh đạo lớn khiến nhiều người nể phục.

Tướng mặt trời sinh có tố chất làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người - Ảnh 2
Vầng trán cao, rạng ngời. Ảnh minh họa: Internet

3. Lông mày rậm, sắc nét

Người có tướng mặt lãnh đạo sẽ sở hữu đôi lông mày khá đậm và thô, song đường nét gọn gàng, không bị phân tán, hình dáng mạnh mẽ. Nếu đó là nam giới thì chắc chắn đó sẽ là một người lãnh đạo xuất sắc.

Tin tưởng vào người này hay trao vị trí quan trọng cho họ, bạn chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi. Hãy chọn những người như vậy để hợp tác làm ăn, kết giao. 

Tướng mặt trời sinh có tố chất làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người - Ảnh 3
Lông mày rậm, sắc nét. Ảnh minh họa: Internet

4. Môi trên dày, môi dưới mỏng

Nếu người nào sở hữu môi trên dày môi dưới mỏng thì xác định họ là những thiên tài và có kỹ năng sống tuyệt vời. Họ có khả năng sử dụng năng lực của mình để thuyết phục mọi người, luôn truyền cho họ những lời hay ý đẹp để đạt được cuộc sống hoàn mỹ.

Họ thông minh, tài giỏi và khéo léo trong giao tiếp nên được mọi người yêu mến. Hậu vận, cuộc sống không những thăng hoa rực rỡ và chẳng bao giờ phải phiền não về tiền bạc. 

Tướng mặt trời sinh có tố chất làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người - Ảnh 4
Môi trên dày, môi dưới mỏng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu?

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu?

Sở hữu một trong các nốt ruồi có vị trí sau đây, chắc hẳn bạn là một người rất may mắn, phúc khí ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tu vi tuong so boi vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này