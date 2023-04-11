Tướng mặt trời sinh có tố chất làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người

Theo nhân tướng học, những người có khuôn mặt vuông vức, có dáng chữ Quốc (国), nhất là đàn ông thì đó là người có khả năng sẽ trở thành lãnh đạo. So với người cùng tuổi, người sở hữu tướng mặt này từng trải hơn, bản lĩnh và thông minh hơn. Đó là lý do họ luôn được người khác và cấp trên chú ý trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào.

Đặc biệt, đàn ông có mặt chữ Quốc là người cực kì tài giỏi, thông minh hơn người. Ngoài ra, gương mặt này cũng là điềm báo cho thấy họ sẽ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, là tướng mặt lãnh đạo, có quyền có thế, lại có năng lực.

Trong nhân tướng học, vầng trán được coi là thiên đường và là nơi chứa nhiều kiến thức nhất. Nếu ai sở hữu vầng trán cao thì xác định họ là những người đóng góp vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày.

Người nào sở hữu trán cao rộng là người có tài ngoại giao, nói năng lưu loát và đầy sức thuyết phục. Người này tương lai không chỉ làm lãnh đạo mà còn làm lãnh đạo lớn khiến nhiều người nể phục.

Vầng trán cao, rạng ngời. Ảnh minh họa: Internet

3. Lông mày rậm, sắc nét

Người có tướng mặt lãnh đạo sẽ sở hữu đôi lông mày khá đậm và thô, song đường nét gọn gàng, không bị phân tán, hình dáng mạnh mẽ. Nếu đó là nam giới thì chắc chắn đó sẽ là một người lãnh đạo xuất sắc.

Tin tưởng vào người này hay trao vị trí quan trọng cho họ, bạn chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi. Hãy chọn những người như vậy để hợp tác làm ăn, kết giao.

Lông mày rậm, sắc nét. Ảnh minh họa: Internet

4. Môi trên dày, môi dưới mỏng

Nếu người nào sở hữu môi trên dày môi dưới mỏng thì xác định họ là những thiên tài và có kỹ năng sống tuyệt vời. Họ có khả năng sử dụng năng lực của mình để thuyết phục mọi người, luôn truyền cho họ những lời hay ý đẹp để đạt được cuộc sống hoàn mỹ.

Họ thông minh, tài giỏi và khéo léo trong giao tiếp nên được mọi người yêu mến. Hậu vận, cuộc sống không những thăng hoa rực rỡ và chẳng bao giờ phải phiền não về tiền bạc.

Môi trên dày, môi dưới mỏng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.