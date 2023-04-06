Đúng 60 ngày tới, "thiên thời địa lợi nhân hòa" - 3 con giáp sự nghiệp "phất như diều gặp gió"

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 17:13

Trong 60 ngày tới, 3 con giáp được điểm mặt sau đây sẽ "phất lên như diều gặp gió", "đánh đâu trúng đó". Cùng theo dõi xem có tên bạn không nhé!

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngại thể hiện tham vọng của mình. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn ở trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết.

May mắn hơn, mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình giúp khi bạn gặp khó khăn. Do đó, nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận nhé.

Người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính ngay từ thời điểm đầu tháng. Có người được nhận phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân,... Khi số tiền tăng lên thì hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình.

Đường tình duyên của con giáp này trong 60 ngày tới cũng khá tốt đẹp. Vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm được đối tượng có mối quan tâm đặc biệt.

Người có cặp có đôi do bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho nửa kia nhưng nhìn chung tình cảm hai bên vẫn bền chặt, cơ bản không có tranh cãi.

Đúng 60 ngày tới, 'thiên thời địa lợi nhân hòa' - 3 con giáp sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 1
Tuổi Dần vận đào hoa nở rộ trong 60 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Thân

Thân là con giáp có "sự thông minh, sáng tạo và hòa đồng". Con giáp này luôn biết chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh.

Những người sinh năm Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2023 này, đặc biệt là 60 ngày tới. Tuổi Thân nên "tập trung vào giao tiếp, công việc tại nơi làm việc và các thói quen hàng ngày".

Các nhà chiêm tinh khuyên những người cầm tinh con khỉ nên "chơi thể thao, nghỉ ngơi nhiều hơn và ngừng làm thêm giờ".

Trong tình yêu, những người tuổi Thân "sẽ phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi hoặc sự không chắc chắn về mối quan hệ của họ với người mình yêu".

Người tuổi Thân có thể phải suy nghĩ về những mối quan hệ trong quá khứ và phân tích thành công hoặc thất bại, để cải thiện các mối quan hệ hiện tại hoặc tương lai.

Đúng 60 ngày tới, 'thiên thời địa lợi nhân hòa' - 3 con giáp sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 2
Tuổi Thân gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 60 ngày tới người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh.

Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

60 ngày tới đây, nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Đúng 60 ngày tới, 'thiên thời địa lợi nhân hòa' - 3 con giáp sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 3
Tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu. Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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