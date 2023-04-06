"Qua cơn bĩ cực", đúng 99 ngày tới 3 con giáp nam ĐỔI VẬN ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh"

Người tuổi Thân thông minh và cẩn trọng, làm gì cũng suy tính kỹ càng. Họ cân nhắc từng chút một trước khi đưa ra quyết định. Có người nghĩ Thân hay tính toán nhưng thực tế đây là tính cách trời sinh, họ không muốn nghĩ cũng không được.

Trước đây, Thân mất nhiều công sức, thậm chí tiền bạc nhưng lại không thu về kết quả mong muốn. Tuy nhiên, thời gian tới Thân được đền bù xứng đáng.

Trong cuộc đời người tuổi Thân, có những lúc họ vượt qua được sự cẩn trọng thông thường, quyết định “liều một phen” thì may mắn lại dễ mỉm cười với họ.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Nếu Thân làm việc chăm chỉ và biết đầu tư đúng hướng thì sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Dự báo Thân sẽ có thêm nhiều tài lộc trong thời gian tới đây.

Người tuổi Thân làm việc chăm chỉ và biết đầu tư đúng hướng thì sẽ có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi này thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ và thích giao lưu, là một trong những người thực tế nhất trong 12 con giáp. Họ trung thành với tình cảm của mình và rất đáng được yêu thương.

Trong thời gian tới, vận trình của tuổi Mùi sẽ mở cửa, khó khăn thăng trầm sẽ dần vượt qua, họ bước vào con đường tích lũy của cải, gặp nhiều may mắn. Chỉ cần có thể vận dụng tốt thì sự nghiệp không chỉ ổn định mà còn thăng tiến thuận lợi. Thời gian và tâm huyết bỏ ra đều được đền đáp, trong khi thu nhập thì ngày càng tốt lên.

Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ những ngày đầu năm. Khi đã tập trung vào nhiệm vụ, người tuổi Mùi sẽ nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức, từ đó đạt được những bước khởi sắc đáng kể.

Người tuổi Mùi cần tận dụng tốt thời gian và năng lực của mình, tập trung vào nhiệm vụ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang năm Quý Mão, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 1 năm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Người tuổi Thìn nên tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình. Ảnh minh họa: Internet

** Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.