Qua đêm nay (31/3), top 3 con giáp này sẽ luôn được "Thần Phật" phù hộ, lộc lá đầy nhà quanh năm suốt tháng, tiền xài cuối tháng

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 09:54

Theo các chuyên gia tử vi thì Thần Phật sẽ luôn chở che, mang lại nhiều điều tốt đẹp. Qua đêm nay, top 3 con giáp này sẽ được Thần Phật "Điểm mặt" và "Phất lên như diều gặp gió". Chúng ta hãy cùng theo dõi!

Tuổi Mùi

Con giáp đầu tiên được Thần Phật che chở cho đó chính là những người tuổi Mùi. Theo tử vi thì những người tuổi Mùi thường rất hiền lành, thành thật với mọi người. Tính cách của người tuổi Mùi rất yêu thương mọi người trong gia đình, tích cực, nỗ lực phấn đấu trong học tập và công việc.

Không những thế, họ còn rất tử tế, sống tốt với mọi người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Chính vì vậy, Thần Phật luôn che chở, phù hộ soi chiếu giúp họ không lo lắng về tài chính, luôn sống trong cảnh giàu sang và phú quý.

Qua đêm nay (31/3), top 3 con giáp này sẽ luôn được 'Thần Phật' phù hộ, lộc lá đầy nhà quanh năm suốt tháng, tiền xài cuối tháng - Ảnh 1
Những người tuổi Mùi thường rất hiền lành, thành thật với mọi người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập. Họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Khi còn trẻ, phần lớn Tý gặt hái được nhiều thành công vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê.

Người tuổi Tý tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực. Chính nhờ vậy mà khó khăn nào họ cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Theo tử vi, người tuổi Tý sắp bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Tý được Thần Phật che chở, thần May Mắn chiếu cố nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tý còn có thể gặp được vận may đổi đời, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống sẽ không còn sầu muộn.

Qua đêm nay (31/3), top 3 con giáp này sẽ luôn được 'Thần Phật' phù hộ, lộc lá đầy nhà quanh năm suốt tháng, tiền xài cuối tháng - Ảnh 2
Người tuổi Tý vốn tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành, tử tế. Con giáp này làm gì cũng có trách nhiệm nên luôn được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. Không chỉ thế, bản mệnh còn được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Từ đầu năm Nhâm Dần đến thời điểm này, tuổi Mão đã trải qua không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, vận may đang đến rất gần với bản mệnh.

Tử vi dự báo, qua đêm nay, tuổi Mão có thể đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp. Công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ, hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập tốt. Bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của tuổi Mão trong những tháng ngày tới đây cũng diễn ra suôn sẻ.

Qua đêm nay (31/3), top 3 con giáp này sẽ luôn được 'Thần Phật' phù hộ, lộc lá đầy nhà quanh năm suốt tháng, tiền xài cuối tháng - Ảnh 3
Người tuổi Mão có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành, tử tế. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 4 này, 3 con giáp được "điểm mặt" sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, tài lộc dồn dập

Tháng 4 này, 3 con giáp được "điểm mặt" sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, tài lộc dồn dập

Trong tháng 4 tới đây, những con giáp sau sẽ tràn ngập may mắn vì có quý nhân phù trợ, tiền bạc đếm không hết. Cùng điểm qua những cái tên may mắn này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 40 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày