Tướng mặt người nghèo khổ, bần hàn có các đặc điểm gì?

Người có lông mày lộn xộn, đứt đoạn thường là người có đời sống tình cảm phức tạp. Chủ nhân của tướng lông mày này thường yếu đuối, dễ bị yếu tố ngoại cảnh tác động, cuộc sống thăng trầm, khó ổn định sớm.

Bên cạnh đó, lông mày chỗ đậm chỗ nhạt cũng là biểu hiện của trí lực kém, cộng thêm đôi mắt vô thần, chứng tỏ sức khỏe yếu, khó tập trung làm việc nên hiệu quả công việc không cao.

Người nào có phần trán quá ngắn thì tuổi trẻ bao giờ cũng vất vả, long đong hơn các bạn đồng trang lứa. Kiểu người này dù có nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó, nhiệt tình làm việc đến mấy cũng đều chịu cảnh "xôi hỏng bỏng không", nghèo khổ liên miên.

Trán ngắn - Ảnh minh họa: Internet

những người trán ngắn luôn đổ lỗi cho số phận, oán trách người khác thay vì nhìn nhận sự thật và thay đổi bản thân nên dần dà bị đồng nghiệp hắt hủi, bạn bè xa lánh, cấp trên đánh giá thấp, cuộc sống nghèo khổ chật vật

3. Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương

Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn gầy lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác, cũng khắt khe khó tính, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh.

Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương - Ảnh minh họa: Internet

Những người có tướng mũi trên thường có tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật, hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu.

4. Cằm vừa ngắn vừa nhỏ

Người nào có cằm vừa ngắn lại vừa nhỏ, dù gương mặt có cân đối, da dẻ hồng hào, dáng vóc dễ coi đến mấy thì cũng nghèo khổ suốt cuộc đời. Đặc biệt là vào độ tuổi vãn niên, khi người khác được nhàn nhã hưởng phúc thì họ vẫn phải lao tâm khổ tứ vì tiền bạc.

Cằm vừa ngắn vừa nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

5. Nhân trung nông, ngắn

Nhân trung là rãnh nhỏ nằm ở dưới chóp mũi kéo dài đến môi trên. Trường hợp nhân trung nông, ngắn (không có bờ nhân trung nổi lên rõ rệt, nhìn vào không có rãnh sâu, ngắn) thì thuộc dạng người lười nhác, không có hoài bão và chí tiến thủ trong công việc.

Nhân trung nông, ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Dạng người này lúc nào cũng mong muốn người khác giúp đỡ mình, không độc lập tự chủ, làm việc gì cũng không kiên trì, hay bỏ dở giữa chừng, không làm được trò trống gì; tới tuổi trung niên về già thì càng trở nên tồi tệ và khốn khổ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.