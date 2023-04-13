Tướng mặt ĐÀN ÔNG TIỂU NHÂN cần tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 06:57

Theo nhân tướng học, đàn ông tiểu nhân thường mang những nét tướng này. Mọi người cần đề phòng, không dễ dàng tin tưởng kẻo bị lợi dụng.

1. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao

Đàn ông sở hữu khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao ham chức quyền, làm việc gì cũng đều mưu mô tính toán. Do đó, để đạt được mục đích của mình, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, tuyệt nhiên không lưu tình. Đây là những người không nên kết thân vì khó đoán được lòng dạ.

2. Mắt lệch, trắng dã, lồng đen ít

Tướng mặt ĐÀN ÔNG TIỂU NHÂN cần tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 1
Khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao. Ảnh minh họa: Internet

 

Đàn ông mắt lệch thường có tâm địa khó đoán. Người có mắt "tứ bạch" thì không đáng tin tưởng. Trong đầu họ là rất nhiều mưu kế, dù bạn hết lòng đối tốt nhưng người đó có thể trở mặt hay thậm chí là bán đứng bạn. 

Đặc biệt trong hợp tác kinh doanh, cần cẩn thận với những người có tướng này. Ngay khi bạn ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, họ sẵn sàng loại bạn để đạt được mục đích của mình.

3. Lông mày vừa ngắn, lại mỏng

Tướng mặt ĐÀN ÔNG TIỂU NHÂN cần tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 2
Lông mày vừa ngắn, lại mỏng. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lông mày vừa ngắn, vừa mỏng là dạng người cực kỳ bạc tình bạc nghĩa, khi yêu dễ căng thẳng với bạn gái chuyện tiền nong, còn khi tan đàn xẻ nghé, bao giờ họ cũng coi như chưa từng gặp mặt, không biết đến sự tồn tại của người cũ. Có gặp khó khăn cũng đừng bao giờ kỳ vọng được mạnh thường quân kiểu này giúp đỡ, anh ta thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.

4. Trong lông mày có nốt ruồi

Tướng mặt ĐÀN ÔNG TIỂU NHÂN cần tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 3
Trong lông mày có nốt ruồi. Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, nốt ruồi trong lông mày được gọi là “sát khí ẩn tàng”. Cánh mày râu sở hữu nét tướng này thường lắm mưu nhiều kế, quỷ kế đa đoan, khó đoán biết tâm địa. Người nào làm ảnh hưởng tới quyền lợi và cản trở con đường của họ thì họ sẵn sàng loại trừ bất cứ lúc nào.

5. Môi trên ngắn, thu hẹp

Tướng mặt ĐÀN ÔNG TIỂU NHÂN cần tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 4
Môi trên ngắn, thu hẹp. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có môi trên ngắn thường thích tám chuyện, là người không biết giữ chữ tín, thích lấy câu chuyện làm quà, hay đưa chuyện. Bạn khó có thể đặt lòng tin vào những người này vì họ có thể trước mặt bạn nói một đằng nhưng sau lưng lại làm khác, thậm chí là nói xấu bạn. 

Trong việc kết giao bạn bè hay mối quan hệ ở công sở, cần đề phòng những người này, không nên kể cho họ bí mật vì khó có thể giữ kín. Đàn ông môi trên ngắn, thu hẹp còn rất giỏi bao biện. Họ sẽ tìm cách chối tội, đổ lỗi cho người khác khi bị phát hiện nhằm thoái thác trách nhiệm. 

6. Sống mũi như lưỡi dao

Tướng mặt ĐÀN ÔNG TIỂU NHÂN cần tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 5
Sống mũi cao như lưỡi dao. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có sống mũi cao, nhọn và thẳng tấp là dạng người rất khéo miệng, nói ngon nói ngọt đến kiến trong lỗ cũng phải bò ra nhưng vô cùng đểu giả. Họ sẽ luôn chèo kéo bạn gái tiền bạc tình cảm, chu cấp mọi bề, sau đó ráo hoảnh nói lời chia tay khi tìm được đối tượng tốt hơn về mọi mặt.

7. Cằm trơ xương

Xương cằm trơ khấc, nhìn chẳng thấy thịt, đàn ông có nhân diện như thế thì có tính năng nhặt chặt bị, nhưng bủn xỉn ki bo, hay thù oán, lấy oán báo ơn, tính tình nhỏ mọn.

Họ không biết đến khái niệm thương hoa tiếc ngọc, ngay khi yêu đôi lúc cũng đòi hỏi người ấy chia sẻ, share tiền. Một đồng một cắc cũng đừng nghĩ sẽ lấy được từ người đàn ông này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tướng mặt của người phụ nữ SÁT PHU - KHẮC CHỒNG đàn ông nên lưu ý

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