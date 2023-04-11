Tướng mặt của người phụ nữ SÁT PHU - KHẮC CHỒNG đàn ông nên lưu ý

Những người phụ nữ sát phu thường sở hữu những hình dạng trán như sau:

- Trán cao, hai phần Nhật, Nguyệt tức là phần chính giữa trán nổi cao và hướng lên.

- Trán hẹp, nhọn, tai thấp hoặc trán nhỏ, hẹp và Lông Mày giao nhau.

- Trán có tật bẩm sinh (vết sẹo, vằn trán thuộc loại loạn văn rất rõ lúc còn niên thiếu).

2. Miệng thổi lửa

Miệng thổi lửa. Ảnh minh họa: Internet

Miệng thổi lửa phần môi thường chu ra, có người môi dưới trề, răng mọc xiên xẹo hoặc vẩu, sắc môi thâm.

Đàn bà có tướng miệng này thường không ngay thẳng và có phần thâm độc. Họ có nhiều khuyết điểm như luôn thích tính toán thiệt hơn. Khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, họ nhất định không chịu nhượng bộ nên thường va chạm, dẫn đến các xung đột gay gắt.

3. Lông mày thô cứng, xương lông mày lồi lên

Người phụ nữ có tướng sát phu thường có xương mi (xương lông mày) hơi lồi lên. Hai phần lông mày thường thô, và kéo dài giao với nhau. Các sợi lông mày cũng thường dựng ngược lên.

4. Xương quai hàm nhô về phía sau tai

Người phụ nữ có xương quai hàm nhô về phía sau tai thường ích kỷ và tư lợi. Theo phong thủy căn bản, người có tướng này thường là người không tốt, nham hiểm và độc ác. Đôi lúc không kiềm chế bản thân sẽ hãm hại người khác. Thậm chí có thể âm mưu giết hại chồng vì một số mâu thuẫn không đáng.

5. Mắt có nhiều lòng trắng

Người phụ nữ có mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen mang tướng sát chồng. Luôn đem lại tai ương cho bạn cùng phòng, cùng chung chăn gối. Nhẹ thì mâu thuẫn vợ chồng, thường xuyên tranh cãi, sự nghiệp của chồng không thuận lợi. Nặng thì chồng gặp tai nạn đến chết, vợ thành quả phụ.

6. Mũi quá nhọn và gọn

Mũi quá nhọn và gọn. Ảnh minh họa: Internet

Mũi thon, gọn là mơ ước của nhiều người, nhưng nếu mũi quá nhỏ và gọn, không hài hòa với tổng thể gương mặt thì là đặc điểm nhận dạng không mấy cát tường. Tuýp phụ nữ này bề ngoài khá ưa nhìn, dễ được lòng người, tính cách dễ ưa nhưng thật ra rất dễ chịu ảnh hưởng của bên ngoài.

7. Nhân trung bị lệch

Nhân trung là rãnh nhỏ nằm ở dưới chóp mũi kéo dài đến môi trên. Đối với đàn bà mà nhân trung nghiêng lệch, vẹo, vòng vèo (từ dưới chóp mũi đến giữa môi trên không tạo thành 1 đường thẳng) thì không phải tướng lành.

8. Đuôi mắt hình móc câu

Đuôi mắt hình móc câu. Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà có đuôi mắt hình móc câu được xem là có tướng sát phu. Điểm nổi bật của người này là sự gian trá, lừa gạt, không thành thực với người bên cạnh. Nhìn chung luôn đem lại tai ương, xui xẻo cho người chồng.

9. Lông mày không đều, bị đứt đoạn

Lông mày không đều, bị đứt đoạn. Ảnh minh họa: Internet

Tướng lông mày bên đậm bên nhạt và bị đứt đoạn bị người xưa coi là tướng xấu. Phụ nữ có kiểu lông mày này bị nhận định là tuýp người thiếu chủ kiến, làm việc thiếu kiên trì, bi lụy trong tình yêu, tính tính thất thường “sớm nắng chiều mưa”. Họ dễ khiến nam giới khốn khổ, mệt mỏi, và vô tình khiến hôn nhân rạn nứt vì những lý do không đáng có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.