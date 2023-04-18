Những tướng mặt chỉ người VƯỢNG CÔNG DANH mới có, hãy xem bạn có được nét nào không?

Người có lông mày thưa là tướng mày trông không đậm nét, nhìn không rõ, màu nhợt nhạt. Họ là người sống lạc quan, không cực đoan, dễ gần, điềm đạm trong công việc dù ở bất cứ độ tuổi nào. Những người có tướng mày thưa tuy không có lòng dạ thâm sâu, muốn làm lớn, nhưng chỉ cần họ cố gắng thì mọi việc đều thành công, vì về cơ bản họ không phải loại người “thùng rỗng kêu to”, nói được thì sẽ làm được, ghét ăn tục nói phét mất uy tín.

Những người như vậy có xu hướng phát triển sự nghiệp vững vàng, làm từng bước, không mạo hiểm khi gặp bất trắc nên sự nghiệp của họ vô cùng vượng phát, không có nhiều thăng trầm lớn.

Người có tướng lông mày rậm hay bị gọi là lông mày sâu róm, có sợi lông mày tương đối dày, mọc chen chúc nhau, bề rộng mày lớn. Nếu sở hữu lông mày rậm là người có lý tưởng với sự nghiệp, suy nghĩ tích cực hơn những người xung quanh nhưng khá thẳng thắn, nóng tính.

2. Ấn đường rộng rãi, bằng phẳng

Ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, nằm ở ngay trên sống mũi.

Ấn đường rộng rãi, bằng phẳng. Ảnh minh họa: Internet

Người có Ấn đường rộng rãi, bằng phẳng là người có tấm lòng bao dung, rộng lượng. Người này biết cách đối nhân xử thế, đặc biệt là biết trọng dụng nhân tài, biết sử dụng đúng người đúng việc nên dễ nhận được sự kính trọng và yêu mến của cấp dưới.

Người này tương lai sẽ trở thành nhà lãnh đạo có uy tín, được mọi người tin phục, con đường làm quan rất rộng mở. Còn nếu người nào có Ấn đường biến đen hoặc tím thì là người không gặp nhiều may mắn, dễ gây thù chuốc oán với người khác, nhân duyên không được tốt.

3. Vai rộng

Vai rộng. Ảnh minh họa: Internet

Người có bờ vai rộng thường là người sở hữu năng lực khá cao, dù làm gì cũng dễ dàng giành được thành công. Họ là người có tính cách hòa đồng vui vẻ, lương thiện, lại thẳng thắn chân thành nên đi đâu cũng có người yêu mến, bước đường sự nghiệp càng thêm thuận lợi.

4. Tai to, dái tai dài

Theo nhân tướng học, người có tai to thường là những người năng nổ, nhiệt tình, luôn tràn đầy sức sống và sống trường thọ. Người này rất nhanh nhẹn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi làm bất cứ việc gì. Bên cạnh đó, họ cũng là người biết lắng nghe, không bảo thủ.

Tai to và dái tai dài. Ảnh minh họa: Internet

Người có dái tai dày mà cộng thêm tai to thì phúc khí ổn định, trong sự nghiệp có quý nhân phù trợ, có quý nhân phù trợ nên trong sự nghiệp cũng không cần phải vất vả, chỉ cần biết điều, chăm chỉ làm việc thì sự nghiệp của họ sẽ được cải thiện.

Những người như vậy thuộc tuýp người may mắn hơn người khác trong sự nghiệp, buôn bán kinh doanh làm ăn phát đạt, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

5. Mũi cao, thẳng và đầy đặn

Người có mũi cao, thẳng và đầy đặn thường tạo ra cho người khác cảm giác mình rất tự tin, làm việc gì cũng có đầu đuôi rõ ràng, rất đáng tin cậy.

Mũi cao, thẳng và đầy đặn. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có tướng mũi này, bản mệnh thường nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, con đường làm quan vô cùng hanh thông. Không những vậy, người này còn ít khi gây thù chuốc oán với người khác, không bị tiểu nhân ngáng trở, khiến công việc luôn diễn ra một cách thuận lợi. Nếu có chí hướng phấn đấu, không ngại khó khăn thử thách, người này có thể dần dần từng bước chinh phục vị trí cao trong sự nghiệp.

6. Đôi mắt thanh mảnh, tinh tường

Người có đôi mắt thon và dài nhìn chung là người đa mưu túc trí, nếu đôi mắt sắc sảo thì người đó là người tháo vát, nhạy bén, tiếp thu nhanh, khôn ngoan hơn người.

Đôi mắt thanh mảnh, tinh tường. Ảnh minh họa: Internet

Nam hay nữ mà mang đôi mắt này thì có tầm nhìn xa trông rộng trong sự nghiệp, nắm bắt tương đối chính xác về hướng đi trong tương lai, mọi việc đều nằm trong kế hoạch và suy tính thấu đáo của bản thân. Họ luôn được cấp trên trọng dụng, địa vị dần được nâng cao, nếu tự mình lập nghiệp thì tài vận sẽ dần mở rộng, không dễ gặp sóng gió, sự nghiệp thăng hoa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.