Tuổi thìn nên để cây gì ở bàn làm việc để gặp nhiều may mắn?

Với cá tính mạnh mẽ và tư duy mới, người tuổi thìn thường chỉ xếp tình cảm cá nhân ở sau mối quan tâm lớn nhất là sự nghiệp. Bởi vậy tại văn phòng, họ luôn là người tập trung hoàn toàn cho công việc và mong muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Người tuổi thìn (tuổi rồng) thuộc nhóm người giàu tham vọng và có chí hướng trong sự nghiệp. Đối với người tuổi thìn, để cây gì ở bàn làm việc đều mang một ý nghĩa đó là mong muốn đem đến cho họ tài lộc cho sự nghiệp.

Cây cảnh phong thủy tại bàn làm việc giúp chủ nhân tuổi thìn gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp

Tuổi thìn hợp phong thủy với cây gì

Chủ nhân tuổi thìn tính cách quyết đoán, lại thuộc con giáp cao quý nhất trong 12 con giáp nên trong hoạt động gì cũng dễ vướng phải thị phi, bị người khác đố kị, đặt điều. Để hóa giải những vận khí xấu, người tuổi thìn cần chọn những loại cây cảnh hợp phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều thuận lợi hơn.

Người tuổi thìn thuộc những năm sinh sau:

- Canh Thìn sinh năm 1940

- Nhâm Thìn sinh năm 1952

- Giáp Thìn sinh năm 1964

- Bính Thìn sinh năm 1976

- Mậu Thìn sinh năm 1928, 1988

Tùy vào từng độ tuổi mà người tuổi thìn lại thuộc ngũ hành mà chọn những loại cây cảnh để bàn tương sinh với mình. Đồng thời, gia chủ cũng cần tránh những loại cây tương khắc để phòng trừ rước thêm họa vào thân.

Các loại cây phong thủy hợp với tuổi thìn

Cây để bàn làm việc hợp với tuổi Canh Thìn

Người tuổi Canh Thìn 1940 thuộc mệnh Kim nên những màu sắc như trắng, nâu, vàng là màu sắc tương sinh hợp mệnh. Do đó, có nhiều loại cây hợp với tuổi Canh Thìn, giúp đem lại may mắn cho chủ nhân như cây đế vương, cây cau nhật, cây sen đá nhung nâu, cây trúc phát tài, cây ngọc ngân,...

Cây đế vương hợp mệnh với chủ nhân tuổi Canh Thìn

Vì người tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim nên cần tránh những loại cây có màu sắc của mệnh Thủy hay mệnh Hỏa để tránh tương khắc. Những màu sắc cần tránh là các loại cây phong thủy có màu xanh đen hay đỏ, hồng

Cây để bàn làm việc hợp với tuổi Nhâm Thìn

Gia chủ tuổi Nhâm Thìn thuộc vào mệnh Thủy nên cây cảnh để bàn có màu trắng, xanh dương được coi là hợp mệnh. Các loại cây cảnh phong thủy như cây địa lan trắng, cây phát tài, cây thiên thanh, cây lưỡi hổ đều giúp thu hút tài lộc cho chủ nhân tuổi Nhâm Thìn. Đồng thời, các loại cây cảnh này còn là vật trang trí sang trọng cho không gian văn phòng, tạo cảm hứng làm việc cho chủ nhân.

Người tuổi Nhâm Thìn nên tránh mua các loại cây cảnh có màu nâu hay vàng, những loại cây có nhiều lá xanh bởi có thể ảnh hưởng đến vận may và đường công danh.

Tuổi Nhâm Thìn hợp với cây thiên thanh

Cây để bàn làm việc hợp với tuổi Giáp Thìn

Giáp Thìn 1964 thuộc vào mệnh Hỏa, theo thuyết ngũ hành thì mệnh Hỏa có thể trồng tất cả các loại cây cảnh vì tương sinh với nó là Mộc. Tuy nhiên mệnh Hỏa vẫn nên lựa chọn những loại cây để bàn làm việc có màu sắc bổ trợ vận khí cho mình như sắc hồng, đỏ, cam.

Chủ nhân tuổi Giáp Thìn có thể chọn các loại cây cảnh như: cây kim ngân, cây hồng môn, cây hoa trạng nguyên, cây kim tiền,... Đồng thời, tuổi này nên tránh mua các loại cây có màu xanh đen, nâu hay vàng để không làm ảnh hưởng đến tiền tài hay hạnh phúc gia đình.

Tuổi Giáp Thìn nên chọn cây sắc đỏ như cây hồng môn để bàn làm việc

Cây để bàn làm việc hợp với tuổi Bính Thìn

Theo ngũ hành, tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên sẽ hợp với các loại cây có sắc đỏ, hồng hay nâu, vàng như: cây hồng môn, cây hoa giấy, cây hoa trạng nguyên, cây vạn lộc,... Những loại cây này không chỉ đen đến tài lộc cho chủ nhân mà còn tượng trưng cho sự phú quý và trí tuệ sáng suốt.

Cây để bàn làm việc hợp với tuổi Mậu Thìn

Tuổi Mậu Thìn 1988 thuộc vào mệnh Mộc nên cần tránh các loại cây phong thủy thuộc ngũ hành Hỏa để tránh làm cho chủ nhân lụi bại, hao tiền tốn của mà vẫn không đạt được thành công. Bởi vậy, chủ nhân tuổi Mậu Thìn chỉ cần tránh các loại cây cảnh có sắc đỏ, hồng, cam, trắng để không thu hút vận khí xấu vào nơi làm việc.

Tuổi Mậu Thìn có thể chọn sen đá để ở bàn làm việc

Còn lại có thể trồng rất nhiều các loại cây cảnh khác nhau để thanh lọc không khí, hút tiền tài và đem lại sự thư giãn cho chủ nhân tuổi Mậu Thìn tại văn phòng như: cây trúc, cây tùng, cây sen đá, cây ngọc ngân,...

Chủ nhân tuổi thìn trước khi lựa chọn cho mình một loại cây cảnh để bàn phù hợp, cần xem kỹ mình thuộc ngũ hành gì để có thể chọn màu sắc của cây để hỗ trợ thêm cho đường công danh sự nghiệp và chuyện tình cảm luôn thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn.