Tuần mới "trúng đậm", từ 15/8 đến ngày 21/8, top 3 con giáp vơ sạch của trời, đón lộc giàu sang của Thần Tài, thành công bất chấp, gia đạo bình yên

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 12:14

Cùng xem bạn có nằm trong danh sách 3 con giáp may mắn này không?

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuần trước là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Ngọ trong năm nay, thế nên, từ tuần mới này, họ đã không còn gì phải lo lắng. Đặc biệt, tử vi học có nói, trong thời gian này, tuổi Ngọ chính là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Ngọ cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Ngọ cũng vô cùng viên mãn.

Tuần mới 'trúng đậm', từ 15/8 đến ngày 21/8, top 3 con giáp vơ sạch của trời, đón lộc giàu sang của Thần Tài, thành công bất chấp, gia đạo bình yên - Ảnh 1
Từ tuần mới này, tuổi Ngọ chính là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đón những khởi sắc ở phương diện tài chính đúng như mong mỏi bấy lâu nay. Mão khiến người khác không thể không trầm trồ trước khả năng kiếm tiền ở thời điểm hiện tại. Việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Dù có khúc mắc nhưng thu nhập nhìn chung vẫn ổn định.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi. Mão luôn biết cách cải thiện thu nhập của mình thông qua nhiều nguồn khác nhau. Bản mệnh không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền.

Tuần mới 'trúng đậm', từ 15/8 đến ngày 21/8, top 3 con giáp vơ sạch của trời, đón lộc giàu sang của Thần Tài, thành công bất chấp, gia đạo bình yên - Ảnh 2
Tuổi Mão đón những khởi sắc ở phương diện tài chính đúng như mong mỏi bấy lâu nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem tử vi tuần mới, tuổi Tuất cũng là con giáp may mắn có nguồn thu khá khả quan trong thời gian này. Thông qua nỗ lực cùng tài năng của chính bản thân mình, bản mệnh nhận lấy may mắn, xứng đáng có được tiền bạc về tay.

Ngoài nguồn thu nhập chính khá ổn định ra thì bản mệnh còn có cả nguồn thu phụ bên ngoài vẫn đang gia tăng. Lợi thế khá lớn nên hãy luôn vững tâm để giành lấy những điều mình mong muốn. Tuy vậy, bạn cũng nên chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe của mình, đừng chỉ mải mê với việc kiếm tiền mà bạc đãi cơ thể, đến khi đổ bệnh thì có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể lấy lại được sức khỏe ban đầu.

Tuần mới 'trúng đậm', từ 15/8 đến ngày 21/8, top 3 con giáp vơ sạch của trời, đón lộc giàu sang của Thần Tài, thành công bất chấp, gia đạo bình yên - Ảnh 3
Tuần mới, tuổi Tuất cũng là con giáp may mắn có nguồn thu khá khả quan trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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