Cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, tiến đến giàu sang, phát tài phát lộc, trúng số, mua nhà không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 17:53

Con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong cuối tháng 7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thẳng thắn, bộc trực, thích trải nghiệm những điều mới lạ, luôn cố gắng là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Cuối tháng 7 âm lịch, bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của con giáp này cực hanh thông. Mọi việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn năm trước rất nhiều.

Không chỉ vậy, con giáp này còn được vô số cát tinh soi chiếu đem đến vận kim tiền hưng phát. Trong đó cát tinh “Kim Quỹ” và “Tương Tinh” giúp đem lại vô số cơ hội thăng tiến cũng như cơ hội đầu tư, kiếm tiền. Người tuổi Sửu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, tiến đến giàu sang, phát tài phát lộc, trúng số, mua nhà không thiếu thứ gì - Ảnh 1
Cuối tháng 7 âm lịch, bước vào cục diện tam hợp nên vận sự nghiệp của con giáp này cực hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 10 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Công việc của con giáp diễn ra suôn sẻ, không gặp biến cố nào, bạn cũng được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. Với năng lực của mình thì bạn hoàn toàn có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Đường tài lộc của con giáp vượng sắc hơn hẳn, kéo vận trình cả ngày tốt lên trông thấy. Nhờ có người chỉ dẫn mà bản mệnh đã tìm được cơ hội kiếm tiền, có khả năng phát tài và tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, tiến đến giàu sang, phát tài phát lộc, trúng số, mua nhà không thiếu thứ gì - Ảnh 2
Đường tài lộc của Thân vượng sắc hơn hẳn, kéo vận trình cả ngày tốt lên trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có khoảng thời gian cuối tháng 7 âm lịch khá may mắn. Nhiều cơ hội đến với bạn một cách tới tấp, và bạn chỉ cần vươn tay là có thể nắm bắt được. Người làm công ăn lương tìm được cơ hội để thể hiện vị trí, vai trò của mình, nhờ thế mà bạn nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và đồng nghiệp.

Nhiều người có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, vì thế mà việc được tăng lương là không thể thiếu. Người làm ăn, kinh doanh làm ăn khá vào thời điểm này. Có thể, trong lúc mọi người xung quanh đều đang được nghỉ ngơi, bạn sẽ phải chăm chỉ làm việc đấy. Nhưng điều đó đâu có là gì, bởi đồng tiền bạn kiếm được chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng!

Cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp qua cơn bĩ cực, tiến đến giàu sang, phát tài phát lộc, trúng số, mua nhà không thiếu thứ gì - Ảnh 3
Người tuổi Mão có khoảng thời gian cuối tháng 7 âm lịch khá may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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