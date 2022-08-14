Tử vi 10 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp được dự đoán chạm đỉnh giàu sang, tiền dâng trước mặt, trên vai gánh vàng gánh bạc, hỷ sự ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 18:35

Đoán xem bạn có là 1 trong 3 con giáp này không nhé!

Tuổi Hợi

10 ngày cuối tháng 8 là thời gian có nhiều thay đổi với những người tuổi Hợi. Chỉ cần không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn trong tầm tay. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, đây là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Hợi không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công.

Đối với những người kinh doanh làm ăn, đầu tư ít thì sinh lời nhiều, đầu tư nhiều thì lại không tránh được rủi ro, vì vậy nên chọn cách an toàn nhất có thể. Có thể trong vài năm tới, tuổi Hợi trở thành đại gia lúc nào không hay, hay thậm chí xây dựng mọi thứ đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp được dự đoán chạm đỉnh giàu sang, tiền dâng trước mặt, trên vai gánh vàng gánh bạc, hỷ sự ùa vào nhà - Ảnh 1
đây là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Hợi không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là con giáp có quý nhân trợ giúp nên gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Tuất còn có thể tiết kiệm được khoản trong 10 ngày cuối tháng 8 này. Đây là thời gian người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Vận may bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Tuất "đổi đời", mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực. Nhờ thế, tuổi Tuất tràn đầy năng lượng và sức sống. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực, cố gắng, tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ rực rỡ hơn, giúp bản mệnh kiếm được nhiều tiền của.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp được dự đoán chạm đỉnh giàu sang, tiền dâng trước mặt, trên vai gánh vàng gánh bạc, hỷ sự ùa vào nhà - Ảnh 2
Vận may bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Tuất "đổi đời". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc sẽ đến bất ngờ với người tuổi Dần ngay từ 10 ngày cuối tháng 8. Thậm chí, vào những ngày trước đó, bạn còn phải giải quyết một vài rắc rối bất chợt xảy đến nữa cơ. Tuy nhiên, nhờ khả năng của mình, bạn có thể biến những khó khăn ấy thành cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo.

Tử vi thấy rằng sau khi vượt qua được khó khăn, bạn hoàn toàn có thể chạm tay vào cơ hội tăng lương, thưởng nóng, thậm chí là thăng chức. Kể từ khoảng thời gian này trở đi, việc làm ăn của bạn sẽ dần đi vào quỹ đạo. Bạn sẽ tìm được những mối đầu tư hoặc mối khách hàng triển vọng, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Nhờ có cát tinh phù trợ, bạn có thể dư dả đến về sau. Song hãy nhớ rằng bạn cần làm ăn lương thiện để tránh những rắc rối có thể xảy đến.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp được dự đoán chạm đỉnh giàu sang, tiền dâng trước mặt, trên vai gánh vàng gánh bạc, hỷ sự ùa vào nhà - Ảnh 3
Tài lộc sẽ đến bất ngờ với người tuổi Dần ngay từ 10 ngày cuối tháng 8. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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