Tuần mới (31/10-6/11), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba vào tuần tới.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ diễn ra thuận lợi may mắn. Tử vi dự báo người tuổi này có nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc. Khi đã phát huy được tối đa năng lực của mình thì cũng không có gì là bất ngờ với những thành tựu nổi bật này.

Chuyện tình yêu lứa đôi của con giáp may mắn này có nhiều điều bất ngờ và muôn màu muôn sắc. Con giáp này dễ dàng phải lòng với một người mới gặp vào thời điểm chính bạn cũng không ngờ tới. Dù rằng chưa thể hứa hẹn điều gì cho tương lai nhưng bạn cứ hãy hết mình với cảm xúc hiện tại.

Tuần mới (31/10-6/11), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ diễn ra thuận lợi may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần tới, mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng suôn sẻ. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để tiến hành những việc đại sự như ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Nếu còn chần chừ hay do dự thì con giáp này sẽ hối hận vì bỏ lỡ những cơ hội đáng giá.

Vận trình tình cảm bình hòa ấm êm. Dù đã lập gia đình hay chưa thì con giáp này cũng khá hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Riêng người độc thân cần mạnh dạn hơn đôi chút để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ mối duyên tốt lành nào.

Tuần mới (31/10-6/11), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Mọi kế hoạch đều được ủng hộ, giúp đỡ nên người tuổi này không cần phải quá vất vả. Nhưng cảm xúc tiêu cực chưa được điều chỉnh đúng đắn nên còn gây ra những tai họa khó lường.

Ngoài ra, chuyện tình cảm ngọt ngào viên mãn. Đào hoa vượng giúp tình yêu lứa đôi phát triển vượt ngoài mong đợi. Các cặp vợ chồng đã bắt đầu tháo gỡ xong xuôi những hiểu lầm, nút thắt trong mối quan hệ để mà chung sống hòa thuận với nhau.

Tuần mới (31/10-6/11), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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