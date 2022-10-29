Thần Tài 'mở sổ vàng' vào tháng 11/2022, 3 con giáp 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 19:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi vào tháng 11/2022.

Tuổi Dần

Vào tháng 11/2022, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng hanh thuận. Tử vi ngày mới mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cho người tuổi Dần. Con giáp này được nhiều người kỳ vọng, vì vậy càng phải nỗ lực và tập trung hơn nữa thì mới đạt được mục tiêu của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khá duy tâm và lãng mạn. Trước bất kỳ mối quan hệ nào, bạn thường không ngại ngần hay tính toán mà luôn thẳng thắn bắt đầu. Điều này có thể mang tới cho bạn những niềm vui nhưng cũng sẽ mang tới thị phi về tình cảm.

Thần Tài 'mở sổ vàng' vào tháng 11/2022, 3 con giáp 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi - Ảnh 1
Vào tháng 11/2022, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra trôi chảy và hanh thông vào tháng 11. Tuổi Mùi được đánh giá cao ở thực lực và thái độ nghiêm túc, cần mẫn. Việc tập trung và quyết đoán giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng để nổi bật hơn trong mắt những người xung quanh thì cần thêm nỗ lực.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Trải qua đủ loại thăng trầm, các cặp vợ chồng cuối cùng cũng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Cái tôi được hạ thấp và thay vào đó là sự bao dung, nhường nhịn lẫn nhau.

Thần Tài 'mở sổ vàng' vào tháng 11/2022, 3 con giáp 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra trôi chảy và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Đường sự nghiệp mỗi ngày một tăng tiến, dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì tuổi Hợi cũng ăn nên làm ra. Khả năng giao tiếp khéo léo và tinh thần cầu tiến giúp bản mệnh về đích nhanh chóng hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ khởi sắc rõ rệt. Những người tuổi này độc thân dễ dàng được giới thiệu cho đối tượng hẹn hò phù hợp trong các cuộc tụ tập bạn bè. Những người đã có đôi có cặp hài lòng với hạnh phúc mình đang có.

Thần Tài 'mở sổ vàng' vào tháng 11/2022, 3 con giáp 'đạp đổ vận đen', tài lộc về dồn dập, tiền bạc thu về đầy túi - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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