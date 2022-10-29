Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/10/2022: Tiền tự rơi vào túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', hưng vượng đại phát

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 07:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền tự rơi vào túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', hưng vượng đại phát vào đúng ngày 29/10.

Tuổi Tý

Đúng ngày 29/10, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tiến triển hanh thông. Tinh thần sẵn sàng học hỏi giúp bạn dễ dàng bắt tay vào công việc được phân công mà không hề chần chừ. Bạn cũng không cần phải quá lo lắng đối với vấn đề chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh, dồi dào.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Người độc thân chủ động tìm kiếm tình yêu sau khoảng thời gian dài cô đơn. Nhưng nếu muốn có được sự lựa chọn đúng đắn thì nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/10/2022: Tiền tự rơi vào túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', hưng vượng đại phát - Ảnh 1
Đúng ngày 29/10, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tiến triển hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi như ý. Công việc tiến triển đúng theo quỹ đạo và những thành công bước đầu củng cố thêm lòng tin ở người tuổi này. Mọi công sức bạn cống hiến cho tập thể đã được đền đáp bằng những phần thưởng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng ngập tràn hương sắc. Mặc dù khá bận rộn với công việc hằng ngày nhưng người tuổi này vẫn dành thời gian để tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất cùng với người mình yêu.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/10/2022: Tiền tự rơi vào túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', hưng vượng đại phát - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Tử vi báo hiệu tín hiệu khả quan trên đường công danh, tuổi Hợi sớm gặt hái được thành tựu nổi bật sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Khả năng thăng tiến tăng cao nhờ những biểu hiện xuất sắc trong quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm tôn trọng lẫn nhau. Đào hoa nở rộ mang tới cho người độc thân mối nhân duyên hài hòa và như ý. Những người đã lập gia đình luôn biết lắng nghe ý kiến của người kia cũng như chủ động chia sẻ vấn đề mình đang gặp phải.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 29/10/2022: Tiền tự rơi vào túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', hưng vượng đại phát - Ảnh 3
Sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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